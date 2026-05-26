Libertarios y Republicanos anuncian acusación constitucional contra Grau por "inconsistencias" denunciadas por Quiroz

La bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) y la de Republicanos anunciaron que impulsarán una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Esto se produce luego de que el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, denunciara un error en la contabilidad de la deuda pública para el período 2026-2030 dentro del último informe emitido por la administración de Gabriel Boric.

El secretario de Estado detalló que el gobierno anterior omitió unos US$10.500 millones en el reporte del cuarto trimestre de 2025, lo que alteró significativamente las proyecciones financieras para dicho lapso, provocando que la deuda pública pudiese superar el límite del 45% del PIB en 2028 —alcanzando un 45,4%— y llegue al 46,5% del PIB para el año 2030.

El jefe de la bancada de diputados del PNL, Cristóbal Urruticoechea, argumentó que "cuando un Gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo, sino ante hechos extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado".

En tanto, desde el Partido Republicano fue el diputado Benjamín Moreno quien a través de su cuenta de X informó que acusarán "constitucionalmente al exministro Nicolás Grau. Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo".

Añadió que "no es un juicio político: son hechos aritméticos. La diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden", agregó.

Por su parte, Desde Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, colectividad en la que milita el exministro, cuestionó el anuncio y aseguró que Grau ha tenido la disposición de conversar con el Ejecutivo.

“Mientras la gente sigue esperando resultados que no llegan, planes ausentes, recortes sin justificación y enfrentando solos una vida cada día más cara, el Partido Libertario y Kaiser quieren seguir apelando al show con una acusación constitucional sin ningún fundamento”, afirmó.

Agregó que “el exministro Grau incluso ha mostrado disposición a conversar con el Gobierno actual y revisar las posibles diferencias en estimaciones, pero el PNL prefiere la polarización y la falta de mirada de Estado. Ojalá podamos contar con un debate serio y con altura de miras”, complementó.

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