Fiscal regional de O'Higgins fue designado para dirigir investigación sobre eventuales irregularidades en Codelco

El Ministerio Público informó la designación del Fiscal Regional de la Región de 0'Higgins, Aquiles Cubillos, para asumir la dirección de la investigación penal relacionada con eventuales irregularidades en la gestión de Codelco. Esto, a raíz de la sobreestimación de toneladas métricas de cobre reportadas durante 2025.

La decisión fue adoptada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 19 de la Ley N.º 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

La resolución del órgano persecutor señala que la medida se adopta en consideración a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por la propia Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y del diputado Jaime Mulet, el 22 y el 14 de mayo, respectivamente.

Cabe recordar que el fiscal Aquiles Cubillos es quien investigó el fatal accidente ocurrido en la mina El Teniente el 31 de julio de 2025, que dejó a seis trabajadores fallecidos y a otros nueve lesionados.

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