Ministra Rincón justifica el cambio de gabinete: "Si el Presidente lo hizo es porque era necesario"

La ministra de Energía, Ximena Rincón, justificó el cambio de gabinete, del que salieron Trinidad Steinert y Mara Sedini del Ministerio de Seguridad y la Secretaría General de Gobierno, respectivamente, pues iría en la línea de lo que anticipó el Presidente José Antonio Kast en campaña en relación a los desempeños de los secretarios de Estado.

“Va en la línea de lo que el gobierno anticipó en la época de campaña y el Presidente lo dijo el otro día. No es un cambio que quería hacer ahora, pero yo creo que va en la línea de lo que él había definido”, aseguró la autoridad en entrevista con radio Agricultura.

“Si el Presidente lo hizo es porque era necesario; si no, no lo hubiese hecho”, sentenció, remarcando además en la instancia que “los cambios siempre son oportunidades”.

La titular de Energía se refirió, además, a la tramitación del proyecto de Reconstrucción: “La verdad es que no se entiende ese discurso de los parlamentarios del Frente Amplio. Cuando ellos eran Gobierno y alguien planteaba la negativa a legislar, el discurso era que no podían negarse a al menos conversar y discutir lo que un proyecto de ley tiene en su contenido”, recordó.

“Va a ser difícil que ellos le expliquen a la ciudadanía que se niegan a generar los recursos para reconstruir las regiones del Biobío, la región de Valparaíso, tras el megaincendio que se sufrió durante la gestión del Presidente Gabriel Boric y que aún no tiene una materialidad suficiente”, agregó.

Y consultó: “¿Cómo le explicamos a las personas que los parlamentarios que se dicen comprometidos con las personas les niegan los recursos para poder ponerse de pie nuevamente?”.

“Hoy día el Presidente Kast enfrenta una situación fiscal compleja con una guerra que no buscó ni provocó, pero que igual le pega al país. Y tiene la sabiduría y la calma suficiente para enfrentar estos desafíos y ser capaz de sacar adelante una reforma que necesita el país, pero que no va a hacer que nos detengamos respecto de abordar las urgencias que tenemos que enfrentar”, finalizó.

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