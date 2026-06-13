Senador Ibáñez por megarreforma: "Es insostenible aprobar un proyecto que te hará caminar en el desierto durante 10 años"

El senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) abordó la discusión por la megarreforma impulsada por el Gobierno y sostuvo que "es insostenible aprobar un proyecto que te va a hacer caminar en el desierto durante 10 años".

En entrevista con La Tercera, Ibáñez comento sobre la posibilidad de rebajar el impuesto de las empresas y sostuvo que "aspiramos a que una reforma de esta envergadura no profundice la desigualdad y no sea una transferencia del Fisco hacia grupos económicos que concentran el capital".

En ese sentido, dijo que "si reducimos el impuesto corporativo, pero al mismo tiempo se compensa con un alza de la recaudación total, en base a los impuestos personales o en el combate de la evasión tributaria, me parece que eso es fiscalmente sostenible".

El parlamentario recalcó que "tenemos una diferencia profunda con el ministro Jorge Quiroz. Según el SII, tenemos un 40% de evasión y de elusión del impuesto corporativo. ¿Dónde están las propuestas del ministro? Es más, el ministro ha cuestionado las cifras del SII".

"Si me están planteando una reforma que no tiene ningún tipo de compensación y que es una mirada ultralibertaria para solucionar el problema del crecimiento, es difícil sostener una conversación razonable", indicó.

Ibáñez afirmó que "en la etapa del debate en general, es insostenible aprobar un proyecto que te va a hacer caminar en el desierto durante 10 años".

Al ser consultado sobre la idea del ministro de poner esta megarreforma como una batalla cultural, el senador manifestó que "es una provocación que él lo plantee de esa manera. Cerrarse a construir una mayor transversalidad y, a cambio, apostar por el pirquineo individual también es una provocación".

"Chile necesita un nuevo pacto social y no una imposición por un voto. Ahí le hacemos la invitación a RN y a la UDI para que no se dejen arrastrar por esta pulsión libertaria del ministro Quiroz, que amenaza con cometer el mismo error del segundo proceso constituyente", subrayó.

En cuanto a la situación en el Senado, el legislador señaló que se "ha sorprendido mucho y me he quitado muchos prejuicios conversando con la senadora María José Gatica (RN), con el senador Rodolfo Carter (indep. republicano), con la senadora Paulina Núñez (RN). Veo un convencimiento genuino de construir transversalidad. A ellos les pedimos que levanten la voz. Si quieren aprobar esto por un voto, háganlo, pero no estamos disponibles para imposiciones".

PURANOTICIA