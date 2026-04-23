Senador Ibáñez califica el proyecto de Reconstrucción de "ultraideológico" en materia económica y no descarta recurrir al TC

El senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) cuestionó el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que fue ingresado por el Gobierno a la Cámara de Diputados.

Durante una entrevista concedida a radio Cooperativa, el legislador del Distrito 6 de la región de Valparaíso detalló que al interior de su colectividad están evaluando rechazar la idea de legislar. Esta postura se mantendría a menos que los diferentes contenidos del texto sean derivados a comisiones separadas para su respectivo análisis.

Al fundamentar esta eventual negativa, el parlamentario lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias financieras de la propuesta: "Nos obliga a rechazar la idea de legislar porque el proyecto va a arrastrar más déficit fiscal, o sea, menos recaudación. Yo no veo por dónde esto no afecte las arcas fiscales e implique en el futuro recortes en materia de salud o educación, porque el déficit va a seguir aumentando con este proyecto".

Respecto a sus emplazamientos dirigidos hacia el Ejecutivo por una falta de diálogo, el congresista fue enfático en señalar las diferencias de criterio. En ese sentido, argumentó que "cuando consideras que hubo diálogo después de que ya presentaron el proyecto, cuando hemos pedido innumerables veces que se consideren ciertas propuestas antes de ingresar el proyecto, es muy distinto".

Profundizando en sus reparos hacia la forma en que actuó el Gobierno, añadió: "Fue un decreto, una decisión unilateral de seguir adelante como caballito de carrera con sus ideas muy ultraideológicas en materia económica. Hoy estoy leyendo las columnas de los economistas y no hay por dónde esto permita resolver el problema del déficit fiscal".

Finalmente, el senador no descartó la opción de impugnar la tramitación de esta normativa ante el Tribunal Constitucional (TC), ya que según explicó, el reglamento de la Cámara de Diputados exige comisiones especializadas para temas tan distintos como medio ambiente y código tributario, por lo que ver todo el paquete en la Comisión de Hacienda sería "jurídicamente plausible" de ser reclamado.

"Creo que se puede ir al TC y ahí hay una buena razón", argumentó para cerrar.

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