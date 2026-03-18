Senador Flores cuestiona inicio del Gobierno de Kast: "Se han abierto demasiados frentes de discusión y conflicto"

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, criticó los primeros días del Gobierno de José Antonio Kast, pues aseguró que “ha abierto demasiados frentes de discusión y conflicto”.

“No es buena forma de comenzar un Gobierno, yo llamaría al Presidente Kast a la calma y a la cordura”, comentó el parlamentario en entrevista con radio Agricultura.

El senador DC cuestionó los recortes presupuestarios y la posible disminución de la gratuidad. También, la eventual eliminación del Mepco, que afectaría el precio de las bencinas.

“El Gobierno abrió múltiples frentes de debate, generando inquietud en organizaciones sociales y gremiales. Creo que innecesariamente se ha abierto demasiados frentes de discusión y conflicto”, agregó.

El legislador indicó que aprecia “posibles inconsistencias en cifras entre los gobiernos. Claramente alguien está equivocado”, comentó.

En otro tema tocado en la entrevista, para Flores, “el fin del Mepco impactaría fuertemente a familias y a las pequeñas y medianas empresas con alzas en combustibles”.

“El ajuste fiscal no puede significar retroceso en políticas públicas. Chile necesita certezas, responsabilidad y conducción”, finalizó el senador DC.

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