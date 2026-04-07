Senador Flores critica la salida de Consuelo Peña de la PDI y afirma que "el foco debería ser Steinert y no Cerna"

El senador Iván Flores (DC) cuestionó duramente la salida de Consuelo Peña como subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), apuntando directamente a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al “origen muy rasca” de las diferencias entre ambas. Según el parlamentario, el foco no debe recaer en la institución policial, sino en la conducción política del Gobierno.

En conversación con radio Cooperativa, criticó la exposición del director de la PDI, Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, calificándola de “extremadamente desfavorable” y producto de una “posición muy incómoda e injusta” generada por La Moneda. “El foco debería ser Steinert, no debería ser Cerna”, afirmó, recordando que la policía está subordinada al Ministerio de Seguridad.

Si bien el senador democratacristiano admitió que lo expresado por Cerna ante el Congreso cumplió con los protocolos reglamentarios, advirtió que sus palabras no profundizaron en las “causas que vienen de más atrás”. A su juicio, el director de la PDI se encuentra limitado en su capacidad de respuesta, pues “no puede contravenir a su superior, que en este caso es la ministra, mucho menos cuando se mete el Presidente en esta pelea que tiene un origen muy rasca”.

El rol del Jefe de Estado también fue objeto de reparos por parte de Flores. “Cuando el Presidente (José Antonio Kast) antes dice que el director actuó en base a sus atribuciones, ya le puso el pie forzado a una respuesta (...) porque usted no puede contravenir al Mandatario y luego rectificar”, sentenció respecto a la presión que, según él, se ejerció sobre la jefatura de la policía civil.

Al profundizar en los motivos del quiebre entre la ministra Steinert y la exsubdirectora Peña, Flores señaló que existen “motivos que más bien son de índole personal”, sumados a un complejo episodio operativo ocurrido en la zona norte del país. En dicho lugar se llevaba a cabo una “operación tremendamente delicada” de carácter transnacional contra “bandas” y “mafias” dedicadas a la extorsión y el lavado de activos, en un trabajo conjunto entre la PDI, el Ministerio Público y el FBI.

En ese escenario, Peña, en su calidad de jefa de Inteligencia, fue alertada sobre la necesidad de realizar cambios en el equipo de trabajo de la entonces fiscal Steinert para prevenir filtraciones de información. “Eso es lo que hace que la jefa de Inteligencia agarre un avión y se vaya para allá (norte del país), vaya a terreno e instruya modificaciones en el equipo”, relató el senador.

Estas acciones, que se realizaron “sin tener que haber despidos, sin levantar mayor polvareda, sencillamente moviendo algunas piezas”, habrían sido el detonante de lo que hoy “molesta a Steinert”, según la versión de Flores.

Finalmente, el senador reconstruyó el diálogo que habría originado la tensión: “Consuelo Peña le dice a la fiscal: ‘mire, yo soy la jefa de esta unidad de la PDI y por recomendaciones de aparatos especializados me están diciendo que tengo que modificar el equipo, porque si no podemos echar a perder la operación’. Lo hizo y la operación termina en un éxito”.

No obstante, Flores concluyó que el desenlace fue político: “Inmediatamente después la (ex)fiscal Steinert, con la espina clavada, la nombran ministra y lo primero que hace es pedir explicaciones”.

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