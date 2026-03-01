Senador entrante Cristián Vial exige medidas concretas para recuperar la seguridad

A diez días de asumir como senador por el Maule, el general (R) Cristián Vial prepara su debut en el Congreso con foco en seguridad, tras una carrera de más de 30 años en el Ejército y especialización en geopolítica.

Su ingreso a la política se consolidó al integrarse al Partido Republicano y participar en el “Plan Escudo Fronterizo”, iniciativa que refuerza su prioridad en el control migratorio y la protección territorial.

En materia de seguridad, Vial fue enfático en que el nuevo gobierno debe generar cambios perceptibles desde el primer minuto, asegurando que la ciudadanía necesita señales concretas y no solo discursos.

El exmilitar sostiene que recuperar espacios públicos y enfrentar la delincuencia con acciones visibles será clave para reconstruir la confianza y mejorar la calidad de vida de las personas.

Entre sus propuestas iniciales, destaca el control efectivo de la frontera norte y la recuperación de territorios conflictivos, advirtiendo que no puede haber zonas donde el Estado no ejerza autoridad.

Vial también alertó que la falta de apego a la ley ha debilitado el Estado de Derecho, insistiendo en la necesidad de reinstalar una cultura de legalidad y respeto a las normas.

Finalmente, el futuro senador reconoció que la crisis de seguridad no se resolverá en el corto plazo, pero enfatizó que el nuevo gobierno debe actuar con determinación, poniendo por delante los intereses del país y la ciudadanía.

