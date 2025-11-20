Senador Cruz-Coke pide que Kast asista a más debates: "Se está postulando a Presidente de la República: Tiene que ir"

El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, expresó un respaldo sin condiciones a la candidatura de José Antonio Kast, aunque advirtió que el abanderado debe intensificar su presencia en los debates televisivos para contrastar propuestas con Jeannette Jara.

“Se está postulando a Presidente de la República: tiene que ir a debates”, señaló en conversación con radio Pauta, subrayando que “debe ir a los que sean suficientes para que la ciudadanía y la prensa libre puedan preguntar”.

El parlamentario definió la segunda vuelta como una contienda binaria. Reconoció diferencias con el candidato republicano, pero insistió en que sería un error no apoyarlo frente a la opción oficialista. “Un mes de segunda vuelta no da tiempo para imponer ningún tipo de condiciones”, afirmó.

Para Cruz-Coke, el eje de la elección está en el contraste de proyectos políticos. A su juicio, la alternativa de Kast representa crecimiento, seguridad y estabilidad económica, mientras que la propuesta de Jara se vincula al Partido Comunista.

Respecto al electorado de Franco Parisi, el senador descartó buscar un acuerdo directo con el líder del Partido de la Gente. “Ese fenómeno no expresa una corriente ideológica”, sostuvo, y explicó que el apoyo obtenido en primera vuelta proviene del hastío y de la necesidad de soluciones concretas frente a problemas como la inflación, el acceso a remedios, la vivienda y la salud.

El legislador también se refirió a la crisis de Evópoli tras no superar el umbral legal. Aseguró que no abandonará la colectividad, pero llamó a revisar “su funcionamiento en las élites y la escasa presencia territorial mostrada en campañas recientes”.

Finalmente, planteó que la reflexión debe involucrar a todo Chile Vamos. Según dijo, “la centroderecha necesita reconstruir un proyecto propio y no limitarse a replicar la estrategia del Partido Republicano en esta nueva etapa”.

PURANOTICIA