Senador Coloma califica de "ideologizada" y "equivocada" propuesta de ministro Pardow de estatizar suministro eléctrico

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) se refirió a la idea de estatizar el suministro eléctrico tras los cortes de luz que afectaron a la zona centro-sur del país.

En conversación con radio Pauta, el legislador afirmó que “aquí estamos con un gran problema social que resulta irritante, agotador, desesperante para millones de familias en Chile”.

“Habla claramente de una suerte de colapso de la industria ante situaciones que yo sé que son de una emergencia extraordinaria, porque vientos así no hayamos visto nunca y probablemente la cantidad de árboles que todavía están en las calles son impresionantes”, precisó.

En esta línea, el parlamentario sostuvo que “tenemos que definir cuál es el rol de la empresa y el rol del Estado. Y para eso hay camino”.

“La empresa claramente, o algunas empresas no cumplieron, no han estado a la altura de lo que se suponía eran las respuestas frente a la emergencia. También tenemos un rol del Estado, que a mi juicio tampoco ha cumplido con el rol, porque el Estado no está de adorno”, añadió.

Durante el fin de semana, el ministro de Energía, Diego Pardow, planteó en conversación con La Tercera que sería “más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”.

En cuanto a esta propuesta, Coloma indicó que “lo más grave es que ¿de dónde surge esta idea de que el Estado sería más eficiente? Yo estoy mirando los datos de Codelco y uno ve las utilidades de la empresa privada versus la pública y el año pasado las empresas privadas tuvieron ingresos muy superiores a todos los otros, y Codelco perdió cientos de miles de millones”.

“Entonces uno dice, ¿Dónde está la garantía de que el Estado, con su burocracia, con su lentitud, va a hacer las cosas mejor? Creo que no tiene nada que ver el diagnóstico del problema con la naturaleza de la decisión, que a mi juicio además es lavarse un poquito las manos de lo que está ocurriendo, y tratar de instalar una forma propia de los años sesenta”, acotó.

El senador calificó la idea de “ideologizada, equivocada y que tiende a evitar hacerse cargo de la responsabilidad que tiene en este escenario”.

