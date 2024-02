Senador Chahuán y secuestro de militar (r) venezolano opositor a Maduro: "Hay que tratarlo de manera seria, cautelosa y rigurosa"

El senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, ahondó en el secuestro de Ronal Ojeda, militar venezolano en retiro, el cual se encontraría como refugiado en Chile.

El legislador por la región de Valparaíso manifestó a T13 Radio que “nos parece complejo y este es un tema que hay que tratarlo de manera seria, cautelosa y rigurosa. Me tocó enterarme de la noticia a temprana hora en la mañana porque me llamó el ex miembro del Tribunal Supremo de Venezuela, Luis Manuel Marcano. Llamé a la Cancillería a temprana hora, en mi doble condición de presidente de la comisión de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores"

“El Gobierno sí tomó las medidas tempranamente, la Fiscalía se comunicó muy temprano con la Cancillería e inmediatamente se adoptaron las medidas de reforzamiento de las fronteras. También se advirtió, a través del Ministerio de Defensa, de tomar todos los resguardos en los pasos fronterizos”, recalcó.

El parlamentario detalló que el secuestro ocurrió alrededor de las 3:15 horas, cuando "cinco sujetos, simulando ser detectives y con indumentarias de la PDI, finalmente secuestran a esta persona. Se tomaron también pericias en la Costanera Norte, en algunas zonas por donde transitó el vehículo que finalmente fue abandonado. Encontrándose en el vehículo indumentaria de la PDI", la cual era “simulada”.

En ese sentido, señaló que “efectivamente estamos frente a una situación grave. Primero, se descartó que pudiera ser un delito común o pudiera haber un móvil distinto”.

“Hay muchas hipótesis, si es que la hipótesis finalmente, y esto fuese una operación de un tercer país en el nuestro, eso da para que nosotros adoptemos todas las medidas que están en el derecho internacional para hacer los reclamos pertinentes", añadió el legislador de Renovación Nacional.

Al ser consultado si hubiese correspondido que Ojeda tuviese alguna protección especial por parte del Estado, Chahuán dijo que "por lo menos alguna supervisión sí, a mi juicio, porque era entendido que tiene la condición de refugiado. A lo menos monitoreo de esa condición".

"Quiero dar fe que acá se actuó de manera rápida, levantando la Alerta Temprana en Interpol y pidiendo resguardo de nuestras fronteras y advirtiendo sobre la situación de manera temprana frente a una solicitud que hizo la propia Fiscalía a los ministerios respectivos", reiteró.

PURANOTICIA