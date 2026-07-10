Senador Celis califica de "triunfo importante" la rebaja de la invariabilidad tributaria: "Le quebramos la mano al Gobierno"

El senador Ricardo Celis (PPD) defendió la negociación que sostuvieron los parlamentarios del partido con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la megarreforma y destacó que "logramos un triunfo importante, le quebramos la mano al Gobierno”.

En todo caso, en conversación con CNN Chile, el parlamentario afirmó que la negociación “no fue prolija, pudo haber sido mejor, perfectamente compartida” antes que se concretara.

Recalcó que la invariabilidad tributaria será de 10 años para las inversiones de US$50 millones a US$100 millones, y ya no de 25 años.

En ese sentido, destacó que "esto pudo haber sido de cuatro o cinco gobiernos, pero se reduce a dos periodos y con una barrera de entrada distinta".

Además, la invariabilidad tributara será de 15 años para las inversiones hasta US$350 millones y de más de US$350 millones hasta 20 años.

Finalmente, aseguró que el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, “fue informado antes de que nosotros hiciéramos esto y él sabía que nosotros teníamos conversaciones, así como en la Cámara de Diputados (los parlamentarios de la colectividad) tuvieron conversaciones e hicieron propuestas”.

PURANOTICIA