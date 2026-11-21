El retiro de los permisos constitucionales por ausencia de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (Ind-PPD) fue planteado por la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, al senador Juan Luis Castro, también socialista, quien realizó las gestiones administrativas.

El mismo Castro -jefe del comité del Socialismo Democrático- expuso esta situación en entrevista con La Tercera. Primero explicó que "los permisos constitucionales son una figura que se considera cuando un parlamentario viaja por más de 30 días al exterior, para el efecto de los quórums del Congreso".

Luego contó que la senadora Vodanovic, el martes pasado, cuando se tenía que votar el endeudamiento fiscal de Presupuesto 2027, notó el tema del quórum por el viaje de los senadores Espinoza y Órdenes, por lo que habló con el coordinador del comité del Socialismo Democrático, Javier Sánchez, para retirarlos.

Por lo mismo, Castro señaló que "me dirijo al comité socialista y le señalo al coordinador si era efectivo que Paulina Vodanovic le había dicho esto. Me dijo que sí, que lo estaba revisando. Le digo bueno, procede a tramitar entonces, bajo las reglas del juego que son, obviamente, la consulta respectiva a los propios interesados".

Castro añadió que "por la noche (martes) me comunico con Ximena Órdenes a través de mensajería, le explicó esto (el retiro de los permisos), y me dio la impresión de que lo entendió. Me dijo que ‘podría ser algo más que un malentendido’, mandó saludos, puso un corazón en el mensaje. Quedamos tranquilos, porque esto es un tema del orden administrativo".

"Al otro día llego a la sala. Ahí se da cuenta de la revocación. A todo esto, es la sala la que acepta o no los permisos, quiero ser enfático en esto, no es el jefe de comité el que dispone. Y en ningún momento en la sala alguien, ya sea del comité PPD o del oficialismo, dijo que había que poner reparos. Se despacharon con acuerdo de toda la sala. Pero llega una misiva a la mesa, una queja de Ximena Órdenes, diciendo que ella no había autorizado y quería que quedara en constancia", agregó Castro.

INTERVIENEN ARAYA Y CARTER

Según Castro, le pidió a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que viera el tema: "Me dice que esto está arreglado, pero al rato ingresa a la sala el senador (Pedro) Araya, pide la palabra y anuncia que va a leer una carta, que era de Ximena Órdenes. Sobre esa base, interviene el senador (Rodolfo) Carter, quien dice que esto podría revestir un delito".

Consultado quiénes sabían del retiro de los permisos, Castro contestó que "lo sabíamos Vodanovic y yo. Y yo fui el que le indiqué al coordinador, le reiteré lo que ya le había pedido Paulina (Vodanovic), que se iniciara la tramitación del procedimiento. La tramitación requiere, como se hace por la vía administrativa, la comunicación con los interesados, para validar todo el procedimiento. Situación que aquí demoró y se me informa posteriormente que no se había consumado en el curso de la tarde. Y por eso, de inmediato, revoco lo que inicialmente se había iniciado".

Acerca de los motivos de la senadora Órdenes para enviar la carta, Castro respondió que "no, porque aparte de la mensajería de texto no he tenido un diálogo directo con ella (...). Para que se entiendan bien, no es que estén siempre ellos poniendo su firma. Cada senador tiene un pool de firmas digitales que quedan a disposición de la jefatura del comité para todas las contingencias que sean pertinentes. Ese es el modus operandi".

"Los comités tienen las atribuciones, el manejo para representar a sus parlamentarios ante la mesa en los acuerdos pertinentes. Por eso los senadores hacen un acto de confianza directa", agregó Castro.

FALSIFICACIÓN DE FIRMAS

En cuanto a la supuesta falsificación de firmas que investiga la Fiscalía Regional de Valparaíso, Castro aseguró que "jamás aquí ha habido manipulación o falsificación de firma alguna. El procedimiento establece una disponibilidad de firmas digitalizadas, que cada senador entrega a su comité. Despejo de manera tajante que aquí hubiera habido, de mi parte, y de nadie, una manipulación o suplantación de firmas, porque eso no existe en el Senado".

"Aquí se produjo una imposibilidad, según me informa a mí el jefe coordinador, de contactarse con los senadores que estaban en Asia por la diferencia horaria. Y, en esa circunstancia, informado que no había sido posible esa anuencia, retiro todo", enfatizó Castro.

"Se están maximizando las cosas cuando se coloca en tela de juicio un procedimiento interno y administrativo. Puede haber desavenencias en un comité, pero de ahí a colocar esto en el plano de un ilícito, está absolutamente fuera de la realidad", agregó.

También recalcó que "se produjo una situación interna y administrativamente que se pudo haber mejorado (...). Pero jamás hubo manipulación de ninguna firma, porque no es mi estilo, no es mi manera. Tengo compromisos éticos con los principios que guían la acción parlamentaria. Mi historia, además, es intachable en aquello. No tengo nada que ocultar ni nada de qué avergonzarme".

"Aquí, desgraciadamente, se produjo un malentendido, pero alrededor de eso se produjo una escaramuza política que yo, la verdad, no sé a qué obedece. El senador Araya ha tenido probablemente heridas que reflejan, de alguna manera, una conducta antagónica", indicó en referencia a la salida del senador del PPD desde la presidencia de la Comisión de Constitución, impulsada por el propio Castro.

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