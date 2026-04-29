Senador Castro acusa a Hacienda de utilizar una estrategia de "globos sonda" preparando el terreno para "malas noticias"

El senador socialista Juan Luis Castro denunció que el Gobierno está utilizando “una estrategia de globos sonda" con las filtraciones, para ver la reacción de la ciudadanía ante ajustes "brutales" que afectarán directamente a los derechos sociales.

Durante una entrevista con radio Cooperativa, el legislador abordó los cuestionamientos emanados desde el Gobierno sobre una supuesta intencionalidad negativa por parte de la oposición en esta materia. Al respecto, el parlamentario fue categórico: “De nuestra parte no hay mala fe, sino que simplemente queremos proteger derechos sociales".

En esa misma línea, el representante de la Cámara Alta profundizó en su postura frente a las mermas presupuestarias. "Lo hemos dicho desde el principio: estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno, respetamos la democracia, pero lo que no estamos dispuestos es que vías filtraciones, que es el método que se ha usado, se le vaya advirtiendo a la ciudadanía y a los ministerios que tienen que ir podando y podando para hacer una disminución de gasto fiscal brutal", complementó.

Iniciativas vinculadas al VIH, identidad de género, salud mental y adultos mayores estarían entre las áreas perjudicadas por estos ajustes, según alertó el congresista, quien recalcó que estas prestaciones "son derechos sociales ganados".

Frente a este escenario, el militante socialista determinó “que es una falacia decir que el recorte no tocará la esencia de la atención de los pacientes cuando a cada rato estamos viendo lo contrario".

Pese a que desde la Presidencia se ha insistido en que las modificaciones apuntarán a las remuneraciones o al diseño de los planes y no a los beneficios directos, Castro apeló a la premisa de "ver para creer".

Apuntando directamente a la cartera encargada de las finanzas públicas, el senador afirmó que “Hacienda está utilizando una estrategia de globos sonda para sondear la reacción pública ante los inminentes recortes”.

Lejos de considerar estas situaciones como hechos fortuitos, el legislador aseveró: "Yo creo que hay un método, estos no son accidentes. Hay un método que consiste en lanzar globos sonda para ver qué temperatura hay en el ambiente respecto a ciertas medidas que van a venir".

Esta dinámica, rememoró el parlamentario, no es nueva para la actual administración. Durante la etapa de transición, el Gobierno ya habría empleado esta táctica para revelar quiénes integrarían el gabinete "por filtraciones, de a poquito, y hasta que se hizo el anuncio oficial".

El representante del PS planteó una interrogante central frente al actual "momento tan delicado, en donde las finanzas han tomado todo el debate legislativo, el debate público". La duda radica en si efectivamente "se van a tocar las personas y sus derechos o no se va a tocar y va a ser una cosa más bien de planillas Excel y finanzas burocráticas".

Para cerrar su análisis, el senador entregó un sombrío pronóstico sobre el impacto de las medidas: "Sí se está tocando al final a la gente. Y eso, aunque no se diga explícitamente, cae de plano que viene como parte de una ofensiva que será dolorosa, tendrá distintas dimensiones, pero se está preparando el terreno para malas noticias. Esa es mi impresión".

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