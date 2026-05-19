Mara Sedini se despide tras dejar de ser la vocera de Gobierno: "Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño"

La exministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a su salida del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

Luego de dejar el cargo 69 días después de asumir, la exautoridad dijo esperar que el proyecto del Mandatario sea implementado “por el bien de los chilenos”.

A través de redes sociales, la extitular de la Segegob comunicó que “hoy finaliza una etapa”.

En ese contexto, relató que se sumó al equipo de Kast en septiembre del año pasado, en plena campaña presidencial, lo que le permitió “estar en primera fila con un solo propósito: defender las ideas y propuestas de un proyecto político en el que creo profundamente y que estoy convencida que es el mejor para nuestro país”.

En esa línea, planteó sus agradecimientos al jefe de Estado “por haberme permitido acompañarlo durante estos meses”.

“Servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo. Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño", manifestó.

La exvocera pidió que "de todo corazón, que el proyecto que comenzó el 11 de marzo se materialice por el bien de todos los chilenos".

Asimismo, Sedini reflexionó que “los desafíos que enfrenta nuestro país son múltiples, complejos y requieren mucho trabajo”.

Finalmente, indicó que “seguiré dando lo mejor de mí, defendiendo mis ideas con determinación, para que el sueño de construir un Chile más libre, próspero y en paz se transforme en realidad”.

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