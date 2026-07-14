Senador Carter prevé votación nocturna de la megarreforma este martes tras "agotadoras" semanas de debate

El senador e integrante de la comisión de Hacienda, Rodolfo Carter, abordó la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno y anticipó que el proyecto podría ser votado durante la noche de este martes.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario sostuvo que en el ambiente en torno a la iniciativa es "complejo porque, primero, hay mucho cansancio, han sido un par de semanas de mucho agotamiento. Segundo, claramente tenemos opiniones distintas con la oposición, y la oposición ha marcado muy fuertemente su diferencia".

Respecto a la votación en la Sala, Carter indicó que "evidentemente los comités parlamentarios, que van a sesionar hoy día a las 10 de la mañana junto a la presidenta Paulina Núñez, pueden tomar una decisión distinta, pero todo indica que hoy día deberíamos dejarlo resuelto esto".

En esa misma línea, agregó que "lo que dice la razón y la evidencia práctica es que deberíamos votar hoy día en la noche, probablemente a última hora".

Sobre el trabajo realizado en la comisión de Hacienda, el senador destacó que "ha habido un momento en que hemos encontrado acuerdos. Hemos hecho algunas votaciones transversales, una de las cuales a mí me deja bastante contento, que tiene que ver con el combate de las enfermedades catastróficas".

En cuanto al fallido acuerdo entre el Gobierno y el PPD, Carter aseguró que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, "no evaluó correctamente el efecto que tenía esta decisión. Él de verdad funcionaba con la idea de que estos senadores del PPD estaban votando favorablemente la invariabilidad, y eso se veía por cuerda distinta que la tasa corporativa".

Finalmente, sostuvo que "la buena fe es fundamental en una conversación, donde no importa tanto lo que yo pienso, sino lo que ve mi adversario o con quien yo estoy conversando, como ve las cosas. Y la verdad que tanto el senador Celis, la senadora Loreto Carvajal y Pedro Araya, particularmente, se sintieron pasados a llevar y correspondía reversar la decisión, y fue lo que hizo el ministro de Hacienda de inmediato".

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