Senador Araya vincula críticas de Vodanovic a un debilitamiento de su posición dentro del PS

El senador del Partido por la Democracia (PPD) Pedro Araya afirmó que las críticas en su contra por parte de la senadora socialista Paulina Vodanovic, en el marco de la discusión de la reforma constitucional de seguridad, responden a que "ha ido perdiendo piso en algunos temas".

En entrevista con radio Duna, y consultado por las críticas de la presidenta del PS, Araya respondió que "yo lo explico porque hay internamente una disputa en el Partido Socialista, yo no soy militante socialista, pero todos la hemos visto en estos días, y probablemente la senadora Vodanovic ha ido perdiendo piso en algunos temas”.

El senador también reconoció que no existe consenso al interior del comité de senadores del Socialismo Democrático sobre la forma de abordar la reforma de seguridad. "Este no es un tema resuelto, no todo el comité está en la misma tesis, porque también entienden que hay un problema que hay que hacerse cargo", dijo.

"Mientras nosotros seguimos peleando, lo que sigue ocurriendo es que el Estado no se logra fortalecer frente al avance del crimen organizado. Y eso es lo que algunos parece ser no quieren entender", enfatizó.

Además, cuestionó que "el presidente Kast no ha cumplido la principal promesa que le hizo a los chilenos, que es la seguridad. Entonces algunos creen que si seguimos dilatando esta situación, y que el Gobierno sigue incumpliendo este tema, van a ganar unos puntos en las encuestas".

Sobre su participación en la discusión, Araya recalcó que "en esto estoy actuando, en primer lugar, como presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Dos, este tema, con el PPD, con el presidente Raúl Soto y con otros actores del PPD lo hemos estado conversando y ellos saben y también están conscientes que es necesario que el PPD tenga una propuesta clara en materia de seguridad pública".

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