Senador Araya defiende reforma de seguridad y llama a la centroizquierda a leer el proyecto

El senador Pedro Araya (PPD) se refirió a la reforma constitucional en materia de seguridad que presentarán junto a sus pares Andrés Longton (RN) y Arturo Squella. Se trata de una iniciativa alternativa a la ingresada por el Ejecutivo.

En conversación con La Tercera, Araya sostuvo que "independientemente de los dime y diretes, en la Comisión de Constitución veníamos conversando y estábamos contestes en que la propuesta del gobierno no flotaba y que era importante dar una señal pública. Se conversó y se había acordado que la nueva reforma iba a ser una reforma bastante minimalista para hacerse cargo de esos tres ejes".

En esta línea, mencionó que "la idea es darle al crimen organizado el mismo tratamiento que al terrorismo respecto de mayores restricciones a la hora de poder solicitar un indulto, y de que los condenados no puedan ocupar cargos de elección popular".

"Esto es lo que le hemos transmitido a todos los senadores. La sociedad evoluciona y la Constitución no puede quedar petrificada", añadió.

En cuanto al proyecto de los senadores Castro y Vodanovic en materia de segregación carcelaria, el parlamentario afirmó que "no tendría que ser un punto de discordia. No creo que el senador Castro, que tanto ha criticado este acuerdo, o la senadora Vodanovic vayan a votar en contra de algo que ellos mismos propusieron".

"Esto fue parte de la conversación que tuvimos los integrantes de la Comisión de Constitución. Coincidimos en que había que recoger el tema carcelario. Todos los días vemos cómo resoluciones de tribunales modifican la situación de reos de alta peligrosidad", precisó.

Respecto a los estados de excepción, Araya detalló que "son ajustes muy menores. No se modifica ninguna de las atribuciones que ya tiene el Presidente y tampoco se conculcan derechos adicionales de los que ya permite hoy día el estado de emergencia".

Y mencionó que "no cambian los plazos. Además, adicionamos que tiene que informarle al Congreso por escrito cada 15 días y se le da una atribución al Congreso, que en cualquier minuto puede solicitar la revocación del estado de excepción".

El legislador manifestó que "llegó la hora de terminar esta pelea que hay al interior de la centroizquierda. Llamo a todos los senadores y senadoras de la centroizquierda a leer el proyecto y a votarlo en su mérito. Este proyecto está muy lejos de ser lo que era el pésimo proyecto que ingresó el gobierno. Es un proyecto que es bastante más centrado".

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