Senado vota acusación contra Grau: advierten que el oficialismo no lograría el quórum

En sesiones consecutivas, la Sala del Senado discutirá y votará hasta total despacho la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Para ser aprobada requiere 26 votos. Sin embargo, la ausencia del senador Manuel José Ossandón por estar fuera del país bajó el quórum a 25.

En todo caso, se estima que algunos parlamentarios de derecha votarán en contra o se abstendrán, por lo cual la derecha no lograría el quórum necesario para aprobar el libelo.

La sesión comenzará alrededor de las 10:30 horas con la relación que efectuará el secretario general del Senado, Luis Rojas. A partir de las 15:00, se procederá a la votación. La Cámara Alta actuará como jurado, revisando los argumentos de la acusación y la defensa antes de votar cada uno de los capítulos.

Tras la relación del secretario Rojas, la comisión integrada por los diputados Benjamín Moreno, Pier Karlezi y la diputada Paulina Muñoz formalizarán la acusación, después de lo cual la defensa del exministro Grau, en manos del abogado Patricio Zapata, contará con 60 minutos.

Una vez concluida la defensa y de acuerdo con el reglamento se destinarán 30 minutos para la réplica y otros 30 minutos para la dúplica.

En la sesión de la tarde, y hasta total despacho, se someterá a votación la acusación. Para ello, cada senadora y senador dispondrán de hasta cinco minutos para fundamentar su voto y se votarán por separado cada uno de los cuatro capítulos de la acusación.

El libelo contra el exministro Grau cuenta con cuatro capítulos: infracción del principio de probidad establecido en la Constitución; vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado; vulneración del principio de universalidad presupuestaria y; vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales.

En la última sesión, se dio cuenta de la decisión del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) de inhabilitarse en la votación de la acusación, mientras que se informó que el senador Manuel José Ossandón (RN) se encontrará con permiso constitucional desde el 29 de junio, es decir, desde este lunes.

El parlamentario decidió sumarse a la comitiva del Presidente José Antonio Kast que viajó a la cumbre del Mercosur en Paraguay, mientras que el opositor Vlado Mirosevic, quien estaba invitado a Asunción, decidió quedarse para votar.

La acusación fue aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de junio pasado, por 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención.

PURANOTICIA