Comisión mixta encargada de resolver punto pendiente de la megarreforma aprueba compensación a municipios por exención de contribuciones

La comisión mixta del proyecto de Reconstrucción aprobó la propuesta presentada por el Gobierno para resolver el único artículo que permanecía pendiente de la iniciativa.

La fórmula ratificada establece el mecanismo de compensación para los municipios y el Fondo Común Municipal por la menor recaudación derivada de la exención del impuesto territorial para los adultos mayores beneficiados por la ley.

De acuerdo con la propuesta aprobada, la Tesorería General de la República distribuirá los recursos destinados a compensar la menor recaudación, de manera que cada municipalidad y el Fondo Común Municipal reciban la misma proporción de recursos que habrían percibido de no existir la exención.

Asimismo, se establece que la menor recaudación será estimada anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que deberá informar dichos montos a la Dirección de Presupuestos y a la Tesorería General de la República para efectuar las respectivas transferencias.

La norma también fija una serie de requisitos para acceder a estos recursos compensatorios. Entre ellos, las municipalidades deberán mantener al día la entrega de información exigida por ley y acreditar una reducción de, al menos, un 30% en los plazos promedio de tramitación de permisos municipales respecto del período comprendido entre 2023 y 2025, condición que será regulada mediante un reglamento del Ministerio de Hacienda.

Esto se produjo en medio de fuertes polémicas, marcada por el retiro de la comisión del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien incluso no votó.

Luego, el diputado Jorge Brito (FA) y la senadora Danisa Astudillo (PS) también abandonaron la instancia tras un intercambio con el senador Rodolfo Carter (IND-REP).

Los votos a favor fueron del senador Carter, el diputado Agustín Romero (Republicanos), el senador Javier Macaya (UDI), la diputada Flor Weisse (UDI) y la senadora María José Gática (RN).

Mientras que Astudillo -en reemplazo de Daniella Cicardini (PS), la senadora Paulina Vodanovic (PS) y el diputado Jorge Brito (FA) votaron en contra.

Cabe señalar que el proyecto fue despachado desde la Comisión Mixta y ahora deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados y el Senado, en sesiones especiales que se realizarán este mismo miércoles.

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