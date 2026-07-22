Diputados abandonan la Comisión de Educación acusando veto en la reforma al SAE

En medio de la discusión del proyecto que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), los diputados Daniela Serrano (PC), Emilia Schneider (FA), Nelson Venegas (PS), Héctor Barría (DC) y Tamara Ramírez (PDG) abandonaron la Comisión de Educación, acusando que el oficialismo ha desestimado las indicaciones presentadas por sus bancadas.

“Nos citaron a una mesa técnica que no cumplió su objetivo”, acusó la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, en un punto de prensa en el congreso junto a sus otros cuatro colegas parlamentarios.

Y agregó que “no nos presentaron una propuesta en la que querían que este proyecto de ley fuera aprobado en la sala. Les dicen a sus diputados: ‘Voten a favor de estas indicaciones’ y, por ser indicaciones nuestras, las rechazan. Lamentablemente, esto no puede seguir así. Ya pasó con Escuelas Protegidas, tuvimos que llevarlo al Tribunal Constitucional. Este proyecto también tiene normas inconstitucionales y quiere repetir la receta”.

La parlamentaria acusó que la derecha, al ser mayoría, “clausuran el debate”: “Muchas veces no basta solamente con presentar una indicación, sino que se remiten a ver quién es el autor de la indicación. No quieren debatir con nosotros, cuando incluso hacemos mejoras de los proyectos de ley”, dijo.

“Repiten de manera bastante fresca y de manera bastante burlona quiénes son los autores, si son las diputadas Serrano, Schneider, si son los diputados de la oposición, el diputado Barría, el diputado Santana y también la diputada Olmos. Muchas veces dicen: ‘Queremos que esto no se vote a favor’”, denunció Serrano.

Y advirtió que “lo que nosotros queremos alertar con este retiro de este proyecto de ley es que el oficialismo no tiene vocación de mayoría democrática, y, por otra parte, el Ministerio de Educación no tiene liderazgos de sus parlamentarios”.

La diputada frenteamplista Emilia Schneider, en tanto, aseguró que se ha hecho habitual que “el oficialismo se niegue a discutir con argumentos técnicos”.

“Nos ignora, la ministra no nos dirige la palabra, y esto no tiene que ver con que si nos caemos bien o mal. Esto tiene que ver con que en el Congreso y en el Gobierno nos pagan por legislar, por hacer políticas públicas y nos pagan por hacerlo bien. Y lamentablemente, el Gobierno y el oficialismo insisten en hacerlo a tontas y a locas”, aseguró.

Y agregó que “nosotros hicimos propuestas sensatas para mejorar este proyecto, que incluso se alejaban de nuestras propias ideas, pero queríamos colaborar. Eso fue completamente desechado. Pareciera ser que la ministra ni siquiera tiene interés en referirse a esto”.

La diputada del PDG, Tamara Ramírez señaló que “hemos sido utilizados por parte del subsecretario y la ministra de Educación. Lamentablemente se nos ha tildado de que estamos ideologizados y las han rechazado sin ni siquiera poder revisarlas o leerlas en detalle”.

“Hoy día queremos ser claros con la ministra: Somos nosotros un partido de centro y solamente queremos defender los derechos de las y los estudiantes. Por lo tanto, esperamos que puedan recapacitar, esperamos que puedan revisar, pero lamentablemente, en democracia, eso ellos no lo han respetado”, añadió.

Finalmente, el democratacristiano Héctor Barría se preguntó: “¿Quién podría criticar o no reconocer la capacidad de diálogo que ha demostrado la Democracia Cristiana? Lo demostramos ayer en una indicación de la megarreforma que en general rechazamos”.

“Es más, a diferencia de la oposición, votamos a favor de la idea de legislar este proyecto de reforma al Sistema de Admisión Escolar. No obstante, las indicaciones que hemos propuesto sobre la mesa también han sido rechazadas en bloque por el oficialismo”, aseguró.

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