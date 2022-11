Senado despacha el Presupuesto 2023 y el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados para tercer trámite

El Senado despachó la totalidad de partidas del Presupuesto 2023, por lo que el proyecto ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo.

Se espera que desde la próxima semana la Cámara Baja retome la discusión del proyecto y en caso de que alguna partida aprobada por el Senado no pase el tercer legislativo, se avanzará hacia una comisión mixta, que deberá zanjar las diferencias entre ambas instancias.

La tercera jornada de debate de la ley se inició este jueves con la aprobación de la partida de Gobiernos Regionales.

En ese orden, la Sala aprobó las indicaciones para informar a las comisiones de Zonas Extremas del Congreso, sobre la ejecución del presupuesto del GORE de Arica y Parinacota, además del estado de avance del diseño del proyecto Museo del Vapor del GORE de Los Ríos.

Durante el debate se retiraron una serie de indicaciones para que los gobiernos regionales puedan entregar recursos a establecimientos de prevención de la violencia de género, adquirir terrenos para la apertura de vías y apoyar a la prevención del delito y la seguridad ciudadana. El Ejecutivo explicó de forma detallada que todas estas facultades ya están disponibles y en ejecución.

Por otra parte, el ministro Marcel comprometió al Ejecutivo a presentar durante el próximo año el proyecto de Ley de Rentas, solicitado por la mayoría de los gobiernos regionales, que les permitiría tener mayor autonomía en la gestión e inversión de los recursos dispuestos en el Presupuesto.

Con el compromiso del Ejecutivo de realizar un catastro de pacientes diabéticos insulino dependientes y revisar la canasta de aquellos que son menores y adolecentes, la Sala dio por despachada por unanimidad, la partida del Ministerio de Salud.

Al inicio del debate los senadores Francisco Chahuán, Javier Macaya y Claudia Pascual hicieron ver la falta de fondos para la ley nacional de Cáncer, el estancamiento de las listas de espera Auge y no Auge, la postergación de la atención primaria, y la urgencia de priorizar la salud mental y el tratamiento de los pacientes con TEA.

Respecto al per cápita en salud, en forma transversal, se solicitó al Ejecutivo, que en los presupuestos venideros se incremente el guarismo de manera sostenida. Al respecto el ministro del Hacienda, Mario Marcel aclaró que “los aportes a la salud primaria no se limitan al per cápita (…) En cuanto a las demandas de los trabajadores, viene el proyecto de reajuste al sector público y ahí estudiaremos esos requerimientos”.

También concitó un extenso análisis, la admisibilidad de una norma aprobada en la Cámara Baja, que plantea la posibilidad de generar un catastro de pacientes con diabetes tipo 1 y entregar dispositivos de monitoreo de glicemia a menores y adolescentes. Los senadores Alejandra Sepúlveda, José García, Karim Bianchi, Felipe Kast, Ricardo Lagos y Javier Macaya abogaron por garantizar fondos para ello independiente de la constitucionalidad de la indicación.

Respondiendo a esta demanda, el Ejecutivo redactó una disposición que establece que se realizará un catastro nacional de pacientes con diabetes tipo 1 y se estudiará la canasta de aquellos que corresponden a niños, niñas y adolescentes, la que fue respaldada por unanimidad.

A su vez, se analizó la necesidad de contar con fondos para dar continuidad a los trabajadores que fueron contratados con motivo de la pandemia. Esta petición fue apoyada por los senadores Juan Antonio Coloma, Matías Walker, Rafael Prohens, Iván Flores, José García y Esteban Velásquez, quienes relataron la situación de funcionarios de las regiones que representan. Con todo, los dineros no pudieron ser incrementados por tratarse de una indicación inadmisible.

TESORO PÚBLICO

El debate de la Partida Tesoro Público llegó con una serie de indicaciones y peticiones de votación separada, marcado por la solicitud de reposición de los recursos del Instituto de Derechos Humanos, INDH, lo que finalmente fue aprobado por 18 votos a favor y 16 en contra.

Desde la oposición, hubo un fuerte cuestionamiento del actuar del Instituto, poniendo en evidencia el caso de su exdirector, Sergio Micco. Al respecto, el senador Juan Antonio Coloma insistió en una votación separada del respectivo programa, para rechazar los recursos del INDH, argumentado que, “mientras exista la cultura de la cancelación, este parlamento no puede avalarlo”.

En la misma línea, los senadores Javier Macaya y Rojo Edwads acusaron “sesgo” y de “persecución en el propio Instituto”, y el senador Edwards fue más allá y lo catalogó como una “amenaza para la democracia”. En tanto, el senador Felipe Kast llamó a superar “sus serios problemas de gobernanza”. También hicieron presente sus posturas los senadores Luciano Cruz-Coke y José García.

En otra vereda, los senadores Matías Walker, Yasna Provoste y Gastón Saavedra, recalcaron que “la causa de los derechos humanos, es de Estado”, defendiendo y recalcando su importancia y sus recursos. Luego, los senadores Claudia Pascual y Jaime Quintana recordaron la génesis del Instituto de Derechos Humanos y lo propio hicieron los senadores Ximena Órdenes y Ricardo Lagos.

La última intervención del punto fue de la senadora Fabiola Campillai, quien sentenció “yo sí puedo hablar de violación de los DD.HH. en Chile, porque los viví… necesitamos esta Institución para que nos defienda”.

También se consideró la votación separada sobre el Fondo de Infraestructura, defendida por los senadores Coloma y Edwards, quienes indicaron que no forma parte de las ideas matrices de la Ley de Presupuesto. Con todo -y luego de dos votaciones empatadas- fue rechazada por 15 votos a favor y 14 en contra.

Además, se respaldó por unanimidad la indicación del Ejecutivo que eliminó la glosa, introducida en la Cámara, que proponía una nueva regulación en los fondos de las pensiones de gracia la que, se explicó, es inadmisible por contener materias de seguridad social y resulta en una norma general.

La partida también abrió debate de indicaciones con materias relacionadas a jubilaciones, salud, transporte, entre otras.

EDUCACIÓN

La reinserción escolar, los Servicios Locales de Educación, los recursos para educación en sus diversos niveles, los fondos para la Junji y Junaeb, así como la necesidad de impulsar un plan nacional de recuperación educativa fueron algunos de los temas debatidos en Educación, una de las partidas con mayor significación social.

En la oportunidad, tras darse por aprobadas todas las indicaciones de información se abrió una amplia discusión donde hicieron uso de la palabra, en distintos momentos, los senadores: Yasna Provoste, Felipe Kast, Gustavo Sanhueza, David Sandoval, Iván Flores, Alfonso De Urresti, Esteban Velásquez, José Miguel Durana, Juan Antonio Coloma, Loreto Carvajal, Iván Moreira, Juan Castro, Alejandra Sepúlveda, Manuel José Ossandón, Matías Walker y Ximena Órdenes.

En las votaciones respectivas se repusieron los gastos variables de la asignación: programa de Becas Acceso a TICs, del programa Becas y Asistencialidad Estudiantil de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. También se repusieron los gastos variables de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y el programa Gastos Administrativos Costa Araucanía.

Por otro lado se visaron las indicaciones del Ejecutivo en el marco de la Dirección de Educación Pública, programa 02: Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública. En tanto, en Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se apoyó que "adicionalmente, con cargo a estos recursos se podrán financiar acciones pedagógicas tendientes a disminuir brechas de aprendizaje, deserción escolar y ausentismo escolar provocadas por la pandemia que sean parte del Plan de Recuperación Educativa".

Se agregó en la glosa respectiva del Fondo de Apoyo a la Educación Pública Servicios Locales, que "con cargo a estos recursos se podrán financiar acciones pedagógicas tendientes a disminuir brechas de aprendizaje, deserción escolar y ausentismo escolar provocadas por la pandemia que sean parte del Plan de Recuperación Educativa". Finalmente, se despachó una indicación muy anhelada por las manipuladoras de alimentos respecto a las licencias de postnatal.

En tanto, frente a diversas consultas el Ejecutivo confirmó que respecto a las orientaciones sobre el calendario escolar 2023 se mantienen todas las fechas tradicionalmente consideradas en este tipo de actividades, tales como, el Día del Carabinero, Día la Fuerza Aérea y de las Glorias del Ejército, zanjando así las críticas respecto a una eventual eliminación de estas fechas.

La partida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Sala. Durante el análisis se discutieron una serie de indicaciones que buscaban modificar los programas de subsidios habitacionales de arriendo, las que fueron declaradas inadmisibles.

No obstante, en la discusión de las indicaciones formuladas por los senadores Juan Antonio Coloma, Luz Ebensperger, Rodrigo Galilea y David Sandoval, se abordó la necesidad de aumentar la construcción de viviendas sociales para reducir el déficit habitacional.

Algunos de los temas abordados también tuvieron que ver con el Programa de arriendo habitacional, campamentos, subsidios habitacionales, plan de emergencia habitacional, plan de habitabilidad rural y déficit habitacional. Hicieron uso de la palabra los senadores: José García Ruminot, Gastón Saavedra, Claudia Pascual, Alejandra Sepúlveda, Carlos Kuschel, Gustavo Sanhueza, Karim Bianchi, David Sandoval, Alfonso De Urresti, Fabiola Campillai y Juan Castro.

DESARROLLO SOCIAL

La Sala despachó de forma expedita la partida del Ministerio de Desarrollo Social aprobando una indicación del Ejecutivo que señala que en la distribución de los fondos de tierras y aguas indígenas, se privilegiará a aquellas comunidades que no hayan sido beneficiadas anteriormente con el título de merced.

Este planteamiento fue recogido tras la solicitud de varios senadores, entre ellos el senador Felipe Kast, quien valoró la indicación. Tras esta aprobación, varias indicaciones que apuntaban a la misma materia fueron retiradas por los senadores.

Además, se estableció que se podrá comprometer un mayor gasto en este ítem de hasta 10 mil millones de pesos por sobre el monto autorizado, en la medida que el programa cuente con recursos disponibles en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Finalmente, los congresistas se abocaron a revisar los fondos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los que fueron aprobados por unanimidad tras la votación de diversas indicaciones.

Fue así como se revisaron fondos destinados a la construcción de una central de monitoreo telemático en la región de O’Higgins dado los altos índices de violencia contra de la mujer en esa zona. Las senadoras Alejandra Sepúlveda y Yasna Provoste hicieron referencia a ello.

Dentro de las temáticas que concentraron el debate, estuvo la entrega de fondos para el funcionamiento de un programa de defensoría de las víctimas en la Macrozona Sur. Al respecto, se aprobó que estos fondos se radiquen en la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, y no en Justicia como se había planteado. Los senadores José García y Claudia Pascual relevaron esta demanda.

Un segundo gran tema correspondió la entrega de recursos al programa de derechos humanos en ayuda de las víctimas del estallido social. Los senadores Matías Walker, Gastón Saavedra y Fabiola Campillai profundizaron en la importancia de este programa relatando diversos casos de víctimas de estos hechos, a quienes el apoyo sicosocial asociado les ha permitido sobre llevar su situación.

PURANOTICIA