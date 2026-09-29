Diputadas del PCC llevan a la comisión de Ética a Irací Hassler por "hostigar" a la ministra Marín

Las diputadas del Partido Cristiano de Chile (PCCH), Francesca Muñoz y Sara Concha, presentaron un requerimiento formal ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados en contra de la parlamentaria del Partido Comunista (PC), Irací Hassler.

La acción surge tras los hechos ocurridos el pasado miércoles al término de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, donde la legisladora comunista increpó en duros términos e impidió el libre desplazamiento de la ministra de la Mujer, Judith Marín.

Al respecto, Francesca Muñoz señaló que “el día de hoy nosotras vamos a ingresar un requerimiento a la Comisión de Ética, porque es inapropiado que una diputada comunista esté hostigando a la ministra de la mujer”.

“Todos estos hechos ocurrieron la semana pasada en la comisión de mujeres. Hay que recordar que nosotros tenemos distintos roles, que es representar, legislar y también fiscalizar, pero en ningún caso nuestro rol de fiscalización significa que una parlamentaria hostigue o falte el respeto a una ministra de Estado”, agregó.

Y aseguró que “no puede ser que dentro de la comisión de mujeres, incluso, se le obstaculice el paso a la ministra de la mujer. Así que vamos a ingresar este requerimiento a la comisión de ética esperando las máximas sanciones dentro del reglamento que nos rige a nosotros acá en el Congreso Nacional”.

Por su parte, Sara Concha afirmó que “los parlamentarios contamos con herramientas constitucionales y reglamentarias para llevar adelante una adecuada labor fiscalizadora. Tenemos instancias formales, como las comisiones, además de mecanismos que nos permiten solicitar información al Ejecutivo, a los distintos ministerios y fiscalizar el uso de los recursos del Estado y el funcionamiento de sus instituciones”.

La legisladora añadió que “nos parece impresentable que una parlamentaria, buscando generar contenido para sus redes sociales, termine teniendo una actitud que consideramos de persecución y hostigamiento hacia una ministra de Estado”.

“En este caso, además, existen preguntas que ya fueron respondidas mediante oficio y otras que la ministra no alcanzó a contestar en la Comisión de Mujeres simplemente porque no hubo tiempo para su intervención durante esa sesión”, añadió Concha.

Y contó que “lo que ocurrió posteriormente terminó convirtiéndose prácticamente en una persecución por los pasillos para exigirle respuestas a la ministra. Creemos que las instancias formales existen y que nuestra labor fiscalizadora no nos da derecho a seguir a un ministro de Estado para generar contenido para nuestras redes sociales”.

Finalmente, las legisladoras recordaron que desde el Ministerio de la Mujer se han generado instancias de diálogo voluntarias a las que el PC ha decidido restar participación, por lo que carece de sustento acusar una supuesta falta de disposición de la ministra Marín. El requerimiento ingresado adjunta todos los antecedentes del incidente y busca que la Comisión de Ética aplique las sanciones reglamentarias correspondientes.

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