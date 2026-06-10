Senado despacha a comisión mixta proyecto sobre promoción de la gobernabilidad y la representatividad del sistema político

El Senado despachó a comisión mixta el proyecto de reforma para la gobernabilidad y la representatividad del sistema político.

La Sala de la Cámara Alta respaldó gran parte de las enmiendas propuestas, sin embargo, se rechazó por 37 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención, una enmienda.

En concreto, no contó con el respaldo la idea de que la "Constitución de los Partidos Políticos", en orden a “expresar la condena a los sistemas totalitarios y a propugnar, incitar o usar la violencia como método de acción política. Asimismo, deberá condenar los actos de corrupción y afirmar su compromiso con la probidad y la transparencia en la actividad política”.

Ahora, una comisión mixta integrada por integrantes de la comisión de Gobierno deberán zanjar las diferencias entre la Cámara y el Senado en torno a esta iniciativa.

El Senado respaldó que para el partido político en formación “será necesario que se afilie al partido un número de ciudadanos con derecho a sufragio equivalente, a lo menos, al 0,3 por ciento del electorado que hubiere sufragado”.

En cuanto a organización interna de los partidos políticos, se aprobó que “se considerará infracción grave a la disciplina interna el incumplimiento de los acuerdos del comité parlamentario del que formen parte los diputados o senadores, según corresponda”.

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