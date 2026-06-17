Senado aprueba y despacha a segundo trámite el proyecto que resguarda datos de vehículos policiales

El Senado despachó a segundo trámite el proyecto presentado por el senador Iván Flores, junto a los senadores Yasna Provoste, Sebastián Keitel y Manuel José Ossandón, que ofrece una solución legislativa a los problemas detectados con la información de las placas patentes de las policías, actualmente disponibles para toda persona a través del uso de diversas aplicaciones.

De aprobarse esta ley, esta información quedará resguardada para favorecer las acciones policiales, especialmente en los ámbitos de inteligencia.

Según lo precisado por el senador Flores, quedará bajo resguardo la información de los vehículos destinados a modalidades de agente encubierto o agente revelador, como aquellos destinados a actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Se establece que el Registro Civil deberá resguardar la información registral usando identidades, antecedentes registrales e historiales ficticios.

Se elimina, por lo tanto, la referencia a que esta información tendrá un carácter reservado porque el mecanismo no implica la inexistencia de información registral sino la utilización de los antecedentes resguardados.

Durante el debate se explicó el uso que realizan los delincuentes de las plataformas gratuitas y pagadas para obtener la información de un vehículo como es la patente, su dueño y dirección. Así también, se detalló el uso que hacen bandas para realizar seguimiento a los policías, y emboscadas de efectivos y sus familias.

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