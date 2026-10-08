Senado aprueba reforma al Código de Minería y proyecto avanza a su tercer trámite constitucional en la Cámara

El proyecto de ley que modifica el Código de Minería y las leyes 21.420 y 21.649 en materia de amparo minero superó con éxito su segundo trámite en el Senado tras ser aprobado por 37 votos a favor y 1 en contra, con lo cual la iniciativa pasa oficialmente a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

La propuesta legislativa tiene como propósito central ajustar el régimen de amparo y patentes mineras a las distintas fases de desarrollo de los proyectos productivos, eliminando trabas administrativas innecesarias y asegurando certeza jurídica para fomentar la inversión y la actividad minera en el país.

DEBATE

El texto legal fue informado por la senadora Yasna Provoste, presidenta de la Comisión de Minería, instancia que analizó el mensaje y respaldó mejoras sustanciales para la pequeña minería y la minería artesanal.

El mensaje también fue valorado por las y los senadores Matías Walker, Sergio Gahona, Miguel Ángel Calisto, Renzo Trisotti, Daniella Cicardini y Carlos Kuschel; sin embargo, el senador Luciano Cruz- Coke argumentó su voto en contra pues, a su juicio “esto implica una disparidad de criterio” y “se debilita la progresividad en la minería”.

Durante el debate se destacó el impacto de la norma para destrabar proyectos de inversión y entregar “un fuerte respaldo a los pequeños y medianos mineros de todo el país”.

Las y los parlamentarios hicieron notar que la problemática de la pequeña minería constituye un asunto de Estado y subrayaron la urgencia de corregir esquemas de patentes que favorecían la concentración inactiva por parte de grandes compañías.

La sesión concluyó con las palabras del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien celebró la votación como una señal potente de acuerdo nacional para retomar el crecimiento y aseguró a los pequeños, medianos y grandes mineros que el país vuelve a darles un horizonte claro de certidumbre.

¿QUÉ PROPONE EL PROYECTO?

En relación con la patente especial para pequeños mineros y mineros artesanales, se elimina la exigencia de acreditar servidumbres y se amplía la superficie beneficiada, de 100 a 150 hectáreas para la pequeña minería y de 50 a 100 hectáreas para la minería artesanal.

Además, se entrega al reglamento la definición de unidad productiva minera, sus posibles expansiones y las instalaciones excluidas, considerando la naturaleza metálica o no metálica de la sustancia.

Por otro lado, en lo que respecta a la conservación del régimen del artículo 142 ter, se reemplaza su derogación por una nueva regulación aplicable a las pertenencias cuya extensión total no supere las 500 hectáreas. Se mantiene una patente de un décimo de UTM por hectárea y bastará con acreditar una sola vez las condiciones exigidas para presumir su cumplimiento durante cinco años. La regulación incluye a personas naturales y jurídicas, arrendatarios, usufructuarios y otros explotadores que cuenten con un título legítimo, siempre que se encuentren empadronados en ENAMI u otro poder de compra y tengan el pago de las patentes al día.

Asimismo, se modernizan los procedimientos de remate. Se simplifican las rectificaciones y exclusiones de las nóminas y se suprime el informe comparativo de recaudación que debía entregar el Ministerio de Hacienda. Se mantiene, en cambio, el informe anual de SERNAGEOMIN, desagregado por región.

Por último, se incorpora el artículo 142 ter entre las disposiciones cuya vigencia queda supeditada a la publicación de las modificaciones reglamentarias.

PURANOTICIA