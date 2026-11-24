La iniciativa también prohíbe el acceso de menores de 18 años a plataformas de apuestas en línea, pornografía y contenido personal bajo suscripción. En este último caso, tanto para creadores de contenido como para suscriptores.
La Cámara de Diputados aprobó por 132 votos a favor y una abstención el proyecto iniciado en mociones refundidas, que establece un marco integral de protección de niñas, niños y adolescentes en el uso de redes sociales (RRSS).
La norma -despachada a segundo trámite al Senado- prohíbe el registro, acceso y uso de redes sociales a menores de 14 años. En tanto, los adolescentes de entre 14 y 17 años podrán utilizarlas bajo condiciones especiales de seguridad y privacidad.
Asimismo, prohíbe el acceso de menores de 18 años a plataformas de apuestas en línea, pornografía y contenido personal bajo suscripción. En este último caso, tanto para creadores de contenido como para suscriptores.
La propuesta también establece restricciones para las plataformas de transmisión en vivo y videojuegos, dependiendo de sus funcionalidades de interacción social y calificación etaria. De igual modo, prohíbe el diseño algorítmico adictivo dirigido a menores de edad, el desplazamiento infinito de contenidos, la reproducción automática y los sistemas de recompensas asociados al tiempo de permanencia en las plataformas.
Estas restricciones no aplican a los servicios de mensajería privada directa y correo electrónico. Tampoco a plataformas educativas, servicios digitales del Estado, financieros, sanitarios y de emergencia, entre otros.
Igualmente, estará permitido el acceso, sin registro ni creación de cuenta, a contenidos educativos, científicos, culturales y de interés público, bajo determinadas condiciones de seguridad.
La norma en trámite dispone que la responsabilidad de garantizar esta normativa recaerá, principalmente, en los proveedores de plataformas digitales y de RRSS, que deberán implementar mecanismos de verificación de edad y suspender las cuentas de quienes no cumplan los requisitos etarios.
Además, todas las plataformas que superen los 200 mil usuarios activos mensuales en Chile deberán publicar en forma anual -y de fácil acceso- un informe que incluya el número estimado de usuarios menores de edad, los intentos de acceso de quienes no cumplan la edad mínima y los criterios utilizados por los algoritmos para recomendar contenidos.
También será responsabilidad de las plataformas entregar gratuitamente a padres, madres y cuidadores herramientas de control parental que permitirán establecer límites y horarios de uso, ajustar configuraciones de privacidad, autorizar determinadas funcionalidades y recibir alertas sobre cambios en las condiciones de seguridad, sin acceder al contenido de las comunicaciones privadas.
No obstante lo anterior, estas obligaciones de los proveedores no eximen a los padres de su deber de cuidado, protección y educación. Por ello, deberán velar por que los niños, niñas y adolescentes a su cargo no accedan a plataformas, cuentas o contenidos restringidos para su edad por esta ley, y abstenerse de facilitar dicho acceso.
La fiscalización de esta normativa estará a cargo de la Agencia de Protección de Datos Personales, que deberá ordenar medidas correctivas y aplicar sanciones.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y gravísimas, contemplándose multas de hasta 10 mil UTM. Para determinar las sanciones se considerarán, entre otros factores, la gravedad del daño, la capacidad económica del infractor y su grado de negligencia.
Asimismo, se podrá solicitar judicialmente la suspensión temporal o definitiva del acceso a una plataforma digital.
Finalmente, los padres o representantes legales podrán exigir una indemnización por daño material y moral cuando una infracción afecte a un menor de edad.
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PURANOTICIA