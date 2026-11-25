La exministra Mara Sedini lanzó críticas a la conducción comunicacional del Gobierno y, particularmente, al desempeño del actual subsecretario y vocero, Gonzalo Arenas, a quien atribuyó errores que han provocado dificultades en el propio oficialismo.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la exsecretaria de Estado reconoció que el actual portavoz ha cometido equivocaciones que podrían haberse evitado y que han tenido consecuencias en la relación con integrantes del gabinete y del Congreso.

"El subsecretario ha cometido errores comunicacionales, muchas veces no forzados, que han generado problemas con parlamentarios y ministros", afirmó.

Sin embargo, Sedini sostuvo que las dificultades no deben analizarse exclusivamente desde el desempeño individual de Arenas, sino que también deben llevar a La Moneda a revisar su estrategia comunicacional y la importancia que le asigna a esta área dentro de la administración del Presidente José Antonio Kast.

A su juicio, la comunicación debe estar incorporada desde el diseño de las políticas públicas, acompañar su implementación y mantener un vínculo permanente con la ciudadanía, en lugar de aparecer únicamente cuando las decisiones ya están tomadas.

"Espero que más allá de él esto tenga que ver con una reacción del gobierno completo al modelo comunicacional", planteó.

Sedini también comparó las condiciones en que Arenas asumió la vocería con las que enfrentó ella, señalando que el Ejecutivo ya habría comprendido la necesidad de contar con un portavoz activo y con mayor protagonismo.

Finalmente, insistió en que el cargo exige participación directa en las decisiones gubernamentales, ya que la capacidad de comunicar también depende de las medidas que adopte el propio Ejecutivo.

"Debe ser activo, presente, pero también involucrado en las buenas tomas de decisiones, porque al final no hay vocero que aguante las malas noticias", concluyó.

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