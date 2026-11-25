El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró que el Ejecutivo "hizo la suma" de los 155 diputados y que están los votos para rechazar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Para ser aprobada, la acusación constitucional requiere de 78 votos. Según estimaciones, el oficialismo cuenta con 76 votos en contra de la acusación a Rabat, mientras que la oposición tiene 64 votos asegurados y esperaba sumar 11 del PDG para un total de 75. En duda están dos militantes PDG (Javier Olivares y Roberto Arroyo), Cristián Contreras (“Dr. File”) y Jaime Mulet (FRVS).

El libelo acusa al ministro de haber infringido la Constitución y las leyes al dictar decretos de rebaja de condena a personas condenadas por delitos de abusos sexuales contra menores y a condenados por crímenes de lesa humanidad. También lo acusa de faltar a la verdad al Congreso en la entrega de la información.

En entrevista con La Tercera, el vocero Arenas afirmó que "hemos conversado con todos y estamos convencidos de que esa votación la vamos a ganar, no solamente por lo que dice el Gobierno, sino porque, como que ha quedado demostrado, es una acusación sumamente injusta que no tiene fundamentos, que no cumple con los requisitos que establece la Constitución. Los parlamentarios no le deben lealtad a un gobierno ni a un partido, sino que le den lealtad a la Constitución".

"Sería un caso muy inusual y muy extremo que alguien que dice apoyar al gobierno vote en contra de un ministro de su propio gobierno. Si yo fuera parlamentario no se me ocurriría votar en contra de algo tan esencial para un gobierno si es que digo que tengo cierta afinidad con ese gobierno", añadió.

También dijo que el Gobierno considera que Rabat "ha hecho un buen trabajo, que por supuesto se pudieron haber cometido errores como dijo el Presidente, errores serios con las víctimas, errores de criterio político también, pero que no constituye nunca una causal de acusación constitucional. Para nosotros sería muy difícil entender por qué un parlamentario que dice apoyar al gobierno vote en contra del gobierno".

En ese sentido, aseguró que "están todos sumados. Hicimos la suma de los 155 y consideramos que están los votos para rechazar esa acusación".

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