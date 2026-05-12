Senado aprueba nominación de Dinko Franulic como ministro de la Corte Suprema: asumirá en la vacante de Sergio Muñoz

El Senado aprobó por unanimidad el nombramiento del ministro y actual presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulic Cetinic, como nuevo integrante del máximo tribunal del país.

La sala de la Cámara Alta ratificó la decisión del Presidente de la República por 46 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, por lo que el ministro asumirá en la vacante por el cese se funciones de Sergio Muñoz Gajardo.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta expuso el lunes 4 de mayo ante la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento del Senado.

En su intervención, el ministro Franulic destacó su formación en la educación pública y su carrera desarrollada íntegramente fuera de la capital, mencionando su paso por las comunas de Los Lagos, San José de la Mariquina, Curicó, Copiapó y Antofagasta.

"Ello me ha permitido conocer distintas realidades y, jurídicamente, situaciones y controversias de la más distinta naturaleza como, asimismo, las dificultades y anhelos de los habitantes de esas zonas que, muchas veces, desde el centro del país resultan difíciles de entender", señaló, subrayando la importancia de la descentralización en la judicatura.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la crisis de legitimidad y los desafíos de probidad. El ministro enfatizó que, si bien existen instrumentos como el Código de Ética Judicial, es imperativo avanzar hacia mecanismos de fiscalización y denuncias.

Asimismo, propuso una revisión urgente de las causales de implicancia y recusación. "Reguladas para una época distinta, no responden a las necesidades actuales de contar con una justicia indubitadamente imparcial", sostuvo el candidato, ejemplificando con la necesidad de que los vínculos de amistad estrecha no sean solo renunciables por las partes, sino que garanticen la transparencia absoluta del proceso.

En materia de gestión, el ministro Franulic planteó soluciones innovadoras como la creación de un "elenco de jueces permanentes" para suplencias y la estandarización de procedimientos administrativos para evitar atrasos injustificados. Propuso, además, aprovechar las herramientas telemáticas para distribuir cargas de trabajo entre tribunales de una misma especialidad, optimizando los recursos humanos y tecnológicos existentes.

Respecto al sistema penal, el magistrado expresó su preocupación por el uso de salidas alternativas, como la suspensión condicional del procedimiento. A su juicio, los jueces deben retomar un rol activo para evitar que estas herramientas se conviertan en meros mecanismos formales de término de causas, asegurando que se cumpla el fin para el cual fueron diseñadas.

CARRERA JUDICIAL

La carrera del ministro Franulic Cetinic partió en el año 1992 como secretario del Juzgado de Letras de Los Lagos. Luego, se desempeñó en el Juzgado de Letras de San José de la Mariquina, relator de la Corte de Apelaciones de Antofagasta para luego ser juez de Letras de Curicó, de Letras de Antofagasta, en el Tribunal de Juicio Oral de Antofagasta.

Posteriormente fue nombrado ministro en la Corte de Apelaciones de Copiapó y posteriormente llegó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de la cuál ha sido presidente en tres periodos.

(Imagen: Poder Judicial)

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