El jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Claudio Rebeco, confirmó que la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y el senador Juan Luis Castro se encuentran en calidad de imputados en el denominado caso Firmas.

La investigación surgió luego del retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes se encontraban de gira por Asia participando como parte de la comitiva del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con 24 Horas, Rebeco detalló que se trata de una invitación inicial, que se encuentra en la etapa de recopilación de antecedentes y toma de declaraciones.

Asimismo, el jefe de la Unidad Regional Anticorrupción explicó que "el senador Castro tiene desde luego la calidad de imputado porque se presentó una querella a su respecto; respecto a la senadora Vodanovic también se hacen algunas imputaciones en esa querella".

Añadió que "para efectos procesales" la presidenta del PS también tiene calidad de imputada en el caso y mencionó que ella no ha entregado alguna declaración.

En cuanto a la presunta falsificación de firma, el fiscal señaló que "de ser efectivo que los titulares, la senadora y el senador involucrados, no estamparon su firma en ese documento, alguien, a través de algún mecanismo, insertó su firma escaneada en formato PDF".

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