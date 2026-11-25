El expresidente Gabriel Boric asistió este miércoles al velorio de Delfina Guzmán, en el Teatro Nacional Chileno.

El exmandatario declaró que "más que llorar su muerte, celebro su vida, sus 98 años llenos de historia".

Además, destacó que la actriz "siempre mantuvo una opinión firme respecto de los temas contingentes del país, pero sobre todo en defensa de la cultura".

Añadió que "lo mejor que podemos hacer en rendirle homenaje es defendiendo la cultura, defendiendo firmemente a los trabajadores, a los artistas como trabajadores, que se les respete como tales, que se les respete en su dignidad, que se valore su oficio, su trabajo en todas las dimensiones, que es lo que nos enseñó Delfina Guzmán".

Sobre el hecho de que la intérprete que falleció a los 98 años nunca recibiera el Premio Nacional de las Artes, el exjefe de Estado sostuvo que "son personas tan grandes que los premios le quedan chicos. Ojalá se lo hubiese dado, esos son premios con jurado muy específicos, pero claramente ella se merece todos los premios de Chile".

Cabe señalar que este jueves a las 11:00 horas se realizará una misa en honor a la artista en la Catedral de Santiago y posteriormente, el cortejo fúnebre pasará por la Pérgola de las Flores para luego continuar su recorrido hasta el Parque del Recuerdo, donde se llevará a cabo una ceremonia privada reservada a la familia para su funeral.

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