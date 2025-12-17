Senado aprobó nominación de Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central

El Senado aprobó por 31 votos a favor y 2 abstenciones la nominación de Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central de Chile. De esta forma se ratificó la propuesta presentada por el Presidente Gabriel Boric para reemplazar a la consejera Stephany Griffith Jones, quien concluye su periodo el 24 de diciembre de 2025.

Tras presentar la nominación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que “Kevin Cowan es una persona que tiene los conocimientos técnicos adecuados, además, un conocimiento específico en materia financiera, que una de las tareas más relevantes del Banco Central, y un currículum muy diverso que nosotros creemos que va a aportar de manera sustantiva a la institución”.

La senadora Ximena Rincón resaltó que el nominado a lo largo de su carrera también ha desarrollado investigación económica y colaborado con organismos multilaterales por lo que cumple con los requisitos y formalidades exigidas por la actual legislación y posee las competencias para asumir este cargo.

En la misma línea el senador Ricardo Lagos Weber explicó que “el rol de organismos como el Banco Central cobran relevancia cuando hemos tenido que enfrentar un alza en el nivel precios, es decir, inflación y lo ocurrido en pandemia con los retiros y el encarecimiento a nivel global”, precisó.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro, recalcó que “la candidatura de Cowan presenta méritos incuestionables”, no obstante, justificó las abstenciones debido a “las desprolijidades que se dieron en las conversaciones con Hacienda”.

Kevin Cowan es ingeniero comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos. A lo largo de su carrera también ha desarrollado investigación económica y colaborado con organismos multilaterales. Estará en su nuevo cargo hasta 2035.

Cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito académico, público y financiero. Ha sido asesor del Ministerio de Hacienda (1995-1998 y 2017); gerente de la División de Política Financiera del Banco Central de Chile (2007-2014); director ejecutivo por Chile y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo (2014-2017); comisionado y vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (2017-2023); académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (2023-2025); y presidente del Comité Financiero que asesora al Ministerio de Hacienda en la política de inversión de los Fondos Soberanos (2025), entre otros.

Su designación se realizó de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, que establece que los consejeros son nombrados por el Presidente de la República mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, previa aprobación del Senado, y ejercen su cargo por diez años, renovándose por parcialidades.

