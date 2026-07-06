Senado amplía plazos para presentar indicaciones a la megarreforma

Los comités del Senado acordaron ampliar los plazos para la presentación de indicaciones al proyecto de ley de reconstrucción nacional, iniciativa que este lunes comenzó su tramitación en particular en la Cámara Alta.

La decisión fue aprobada por unanimidad y da paso a un nuevo cronograma destinado a facilitar las negociaciones sobre algunos de los aspectos más relevantes del proyecto, entre ellos la rebaja del impuesto corporativo, las compensaciones para los municipios y el Crédito Tributario al Empleo.

Con este acuerdo, los nuevos plazos para el ingreso de indicaciones quedaron fijados de la siguiente manera:

Comisión de Medio Ambiente: hasta las 20:00 horas de este lunes 6 de julio .

Comisión de Trabajo: hasta el mediodía del miércoles 8 de julio .

Comisión de Hacienda: hasta las 20:00 horas del jueves 9 de julio .

La ampliación de los plazos fue definida durante la reunión de comités realizada a las 9:30 horas y busca generar un margen adicional para alcanzar consensos antes de que el proyecto continúe su tramitación legislativa.

Pese al ajuste del calendario, el objetivo sigue siendo que la iniciativa sea votada en la Sala del Senado los días martes 21 y miércoles 22 de julio, tal como fue acordado la semana pasada en la mesa política encargada de la megarreforma.

El Gobierno cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto por mayoría, luego de que la iniciativa fuera respaldada en general por el Senado el pasado 24 de junio, con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, correspondiente al senador Pedro Araya.

Previamente, la Cámara de Diputadas y Diputados había aprobado el proyecto en general y en particular el 20 de mayo, tras más de 90 votaciones.

PRINCIPALES MEDIDAS DEL PROYECTO

Entre las disposiciones más relevantes de la iniciativa se contempla la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría para las empresas, desde el 27% al 23%, además de la reintegración del sistema de tributación a la renta y el establecimiento de una invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas nacionales y extranjeros.

El proyecto también considera un aumento de 400 millones de pesos al Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios para Valparaíso, beneficio que además se extenderá a las regiones de Ñuble y Biobío.

Asimismo, incorpora la creación de un Crédito Tributario al Empleo, una exención transitoria del pago del IVA en la compra de viviendas nuevas y el fin del pago de contribuciones de la vivienda principal para las personas mayores de 65 años.

PURANOTICIA