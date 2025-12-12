Segunda vuelta presidencial: Servel estima que a las 19:00 horas podría existir un primer resultado

La presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, entregó detalles sobre el proceso de votación de la segunda vuelta presidencial de este domingo 14 de diciembre.

En conversación con Radio Pauta, Figueroa explicó que “en general, en las elecciones cuando las papeletas son simples, como este caso que hay solo dos opciones, tiende a haber una menor cantidad de votos blancos o nulos”.

En cuanto a la posibilidad que este tipo de sufragios aumente de manera significativa en la segunda vuelta, la presidenta del Servel dijo que “es difícil saberlo, ya que el voto nulo y el voto blanco se da por distintas razones; a veces por equivocaciones de las personas o puede ser una opción de las personas”.

Respecto a la participación electoral proyectada para este domingo, la que podría alcanzar cerca del 85% del padrón, Figueroa señaló que se explica por la reinstalación del voto obligatorio y por factores que facilitan el acceso a los locales, como la georreferenciación y el transporte gratuito.

Además, mencionó que el Servel publicará cómputos preliminares a medida que se reciban las actas, lo que incluirá los votos emitidos en el extranjero, y que se estima que alrededor de las 19:00 horas ya podría existir un primer resultado preliminar con un volumen significativo de votos escrutados.

