Sedini realiza balance del primer mes del Gobierno y reconoce que "hemos tenido que enfrentar algunas crisis complejas"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, entregó desde la región de Ñuble un balance del primer mes de la administración encabezada por el Presidente José Antonio Kast.

Subrayó que ha sido un periodo “intenso”, marcado por urgencias nacionales y crisis complejas, pero también por medidas concretas visibles para la ciudadanía. “Hoy, que casi estamos cumpliendo un mes de gobierno, es muy importante para nosotros poder relevar las acciones que hemos realizado”, señaló.

Destacó que las prioridades han estado centradas en responder a las necesidades inmediatas de los chilenos, enfrentando emergencias con “coraje y carácter”.

Reconoció que "hemos tenido que enfrentar algunas crisis complejas", pero "siempre ha sido hablándole con la verdad a todos los chilenos", en referencia al alza de los combustibles.

En ese contexto, defendió que las encuestas desfavorables no condicionan su gestión: “Muchas veces decir la verdad no es tan popular, pero no nos mueven las encuestas”.

En materia de seguridad, informó que se han realizado operativos con más de 6 mil detenidos y que se puso en marcha el plan Escudo Fronterizo, con zanjas y despliegue militar para enfrentar la migración irregular. Además, resaltó el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad, promulgado por el Presidente Kast.

En el ámbito económico, la ministra destacó cifras históricas: más de US$ 28 mil millones en inversión aprobada por el Sistema de Evaluación Ambiental en el primer trimestre, de los cuales US$ 20 mil millones se concretaron tras el inicio del gobierno.

También se destrabaron más de US$ 1.000 millones mediante el comité de ministros. “La economía y el crecimiento tienen un objetivo importante: son las personas, el empleo, las oportunidades”, enfatizó.

Para mitigar el impacto del alza del petróleo, el Ejecutivo congeló tarifas de transporte público, redujo el precio de la parafina, evitó el aumento de la luz y coordinó medidas para el gas. Además, el BancoEstado eliminó el cobro de $300 en transferencias de la Cuenta RUT, beneficiando a cerca de 15 millones de personas.

En el plano social, Sedini resaltó el proyecto Escuelas Protegidas, ingresado al Congreso, que endurece sanciones por delitos en establecimientos educacionales y refuerza controles de seguridad. “No podemos aceptar que nuestros niños estén inseguros en los establecimientos educacionales”, afirmó, agregando que se revisarán mochilas y que los beneficios sociales no deben mantenerse para quienes cometan delitos dentro de los colegios.

En salud, anunció la alerta sanitaria oncológica para reducir listas de espera y garantizar plazos GES, además del plan piloto Crecer en Familia, orientado a la desinstitucionalización de niños vulnerados. “Los niños vulnerados y sus derechos tienen que ser una prioridad”, subrayó.

Finalmente, Sedini llamó a la oposición a apoyar las iniciativas del Ejecutivo: “Que estén a favor de las víctimas, a favor de nuestros niños y no a favor de los violentos”.

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