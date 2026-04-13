Sedini dice que "vamos a responder en tiempo y forma" ante requerimiento en Contraloría por almuerzo de Kast en La Moneda

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, abordó a la denuncia que hicieron parlamentarios socialistas sobre un almuerzo del Presidente José Antonio Kast con excompañeros de universidad en las dependencias de La Moneda.

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini denunciaron ante la Contraloría General de la República para esclarecer si la actividad, de carácter privado, fue realizada o no con recursos estatales.

Durante un punto de prensa, fue la vocera de Gobierno, quien tomó la palabra para abordar la polémica. En medio de las reiteradas consultas periodísticas sobre si en la cita se utilizaron dependencias, personal, jornada laboral y recursos de la Presidencia para fines ajenos a lo institucional, la autoridad garantizó que "como Gobierno vamos a respetar a todas las instituciones, vamos a responder en tiempo y forma lo que se nos requiera”.

En esa misma línea, la secretaria de Estado recalcó ante los medios de comunicación que “vamos a usar los canales institucionales para responder".

Abordando la misma materia, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también se pronunció sobre este episodio, enfatizando la necesidad de establecer límites precisos. El timonel gremialista argumentó que "aquí tiene que haber una línea clara respecto a la actividad del Presidente, actividades personales y actividades en cuanto al Presidente de la República. No hay que olvidar que el Presidente vive en La Moneda y, por lo tanto, si vienen a verlo sus hijos y vienen a comer con él, hay que tener claro qué salón van a ocupar y cuáles son las reglas para que no se utilicen fondos públicos".

Proyectando los próximos pasos del Ejecutivo frente a este tipo de situaciones, el líder de la UDI añadió: "Yo creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es probablemente algún tipo de decreto, algún tipo de normativa que publicará La Moneda, de tal manera de que no queden dudas respecto de cómo se realizan acá actividades que sean personales del Presidente, y cómo se realizan aquellas que no son personales, sino que son más bien en razón de su trabajo".

Finalmente, Ramírez concluyó sus declaraciones asegurando que resultaría "bueno que La Moneda tenga algún instructivo, tenga algún tipo de reglamento, en el que esto quede perfectamente claro, de tal manera de que no existan dudas en el futuro".

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