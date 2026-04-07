Secretario general de la UDI califica como "una actuación desesperada" el recurso presentado por la defensa de Apablaza ante la ONU

Como “una actuación más bien desesperada” calificó el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, la reciente ofensiva legal de Galvarino Apablaza ante las Naciones Unidas para frenar su proceso de extradición.

En conversación con radio Agricultura, el otrora legislador sostuvo que el requerimiento "no tiene ninguna validez jurídica”. Fundamentó su postura señalando que el exmiembro del FPMR acusa una supuesta carencia de garantías democráticas en el país, pese a que, según indicó, “él reclama que en Chile no existe estado de derecho en circunstancia que tengo entendido que él recibe por ejemplo pensión por la Ley Valech, que su familia utiliza el estado para todos los trámites normales que un chileno realiza, entonces no puede ser que uno reclame falta de estado de derecho".

Para el dirigente gremialista, la maniobra responde únicamente a una estrategia de evasión. “Al final lo que hay aquí es una actuación más bien desesperada de una persona que es prófuga de la justicia”, aseveró, remarcando que "esto jurídicamente a nuestro entender no tiene ninguna relevancia”.

Durante la entrevista, Coloma —quien fue parte de la comitiva de José Antonio Kast en su reciente viaje a Argentina— relató que en dicha instancia “el Presidente Kast hizo mención explícita al dolor que teníamos en Chile por lo que ha sido la fuga del autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán y el compromiso que le pedíamos al gobierno argentino de agotar todos los esfuerzos para poder lograr su recaptura”.

Sobre la recepción de este mensaje en el país trasandino, el secretario general de la UDI manifestó que percibió un impacto en sus contrapartes. “Yo sentí que las autoridades argentinas estaban golpeadas por lo sucedido, así lo definiría más que un mea culpa que tampoco correspondía que lo hicieran delante de nosotros. Uno veía que estaban golpeados por esta situación, cuando uno podía ver que a lo largo de la historia de las relaciones entre ambos países jamás una persona se había fugado", detalló.

Asimismo, el representante de la UDI dirigió sus críticas hacia quienes han manifestado su apoyo a las gestiones judiciales de Apablaza. “Son principalmente los miembros del Partido Comunista que siguen reivindicando el asesinato de Jaime Guzmán en Chile”, denunció.

En esa línea, profundizó en sus cuestionamientos hacia los legisladores de dicha colectividad, afirmando que “cuando uno ve quiénes son las personas que apoyan este tipo de presentación son parlamentarios del partido comunista que siguen validando el asesinato de un senador en democracia como un acto de legítima reivindicación del pueblo chileno”.

Finalmente, al ser consultado por el respaldo de Chile a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Coloma precisó que, tras conversar con el canciller, se estableció que “según lo conversamos con el propio canciller esto es parte como de un texto que se suele utilizar en todas las declaraciones bilaterales entre Chile y Argentina”.

El dirigente concluyó explicando que “esto suele ser una fórmula que se utiliza en la redacción de los documentos internacionales entre ambos países, yo aquí en eso me declaro más bien ignorante cómo funciona ese tipo de declaraciones, pero al menos lo que desde cancillería nos informaron es que este es un tipo de texto que se ha utilizado siempre en la relación entre ambos países”.

PURANOTICIA