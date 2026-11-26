La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados conoció los avances de la investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por las irregularidades detectadas en los medidores eléctricos Nansen N12U01, instalados por Enel en la región Metropolitana.

La indagatoria se dio tras denuncias de vecinos de condominios sociales de Pudahuel por cobros excesivos y registros de consumo incluso con el interruptor automático desconectado.

En su presentación, el superintendente (S) y jefe de la División de Electricidad de la SEC, Marcelo Abril, explicó que, de los 56.561 medidores eléctricos, 42.823 han sido reemplazados, lo que representa un avance del 76%.

Entre las medidas adoptadas por la SEC figuran la formulación de cargos contra Enel y la suspensión de la facturación, junto con la prohibición de cortes de suministro y de comercialización del modelo cuestionado.

Respecto de la devolución de cobros excesivos, la SEC instruyó una refacturación basada en el promedio de consumo de los tres primeros meses con el nuevo medidor, además de establecer facilidades de pago sin intereses para las cuentas pendientes.

Por su parte, Enel presentó recursos de reposición contra estas medidas, los que se encuentran en análisis.

La investigación también permitió detectar deficiencias en las instalaciones eléctricas interiores de los condominios afectados, principalmente en los sistemas de puesta a tierra y las protecciones eléctricas, lo que derivó en la formulación de cargos contra el instalador.

(Imagen: SEC)

PURANOTICIA