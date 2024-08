SEC audita a Enel por cortes de suministro eléctrico en la región Metropolitana tras sistema frontal

Personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) se hizo presente en las oficinas de Enel para auditar a la compañía tras los cortes de luz, que todavía mantienen a 193.044 mil clientes sin suministro, principalmente en las comunas de Quilicura, Lampa, Recoleta, Maipú, Pudahuel, entre otras de la región Metropolitana.

Fue la superintendenta, Marta Cabezas, quien explicó que el objetivo de la fiscalización es “porque la empresa no ha sido consistente con la información entregada a la autoridad. La auditoría lo que tiene por propósito es dar cuenta que cuentan con la información en tiempo y en forma para entregar a sus clientes y a la autoridad”.

“Esto es, cuántos clientes están sin suministro por comuna y cuál es el tiempo estimado de la recuperación. Como hemos constatado una falencia, hemos instruido esta auditoría”, complementó Cabezas.

La superintendenta explicó que los clientes no encontraron información actualizada sobre el seguimiento de los trabajos de reposición al consultar el mapa de la compañía en su sitio web.

“Las personas para consultar su tiempo estimado de recuperación, consultan el mapa de las empresas. Nos dimos cuenta por los reclamos recibidos que no estaba disponible la información de manera certera”, dijo.

Cifras diferentes

Alcaldes y alcaldesas de la región Metropolitana asistieron a la superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) para presentar un reclamo en conjunto en contra de las empresas de suministro eléctrico por “los reiterados e inexplicables cortes de energía que se han generado en las últimas lluvias, y que han afectado a 500 mil hogares en todo el país”.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), todavía hay 398.453 clientes afectados a nivel nacional.

En la RM, Enel cifró en 193.044 mil clientes sin suministro, principalmente en Quilicura, Lampa, Recoleta, Maipú y Pudahuel, mientras que CGE agrega las comunas de Padre Hurtado, San Bernardo, La Pintana, Melipilla y Talagante, totalizando entre ambas compañías 201.044 personas sin luz.

Sin embargo, esta cifra dista del registro que posee el último reporte de Senapred, que da cuenta de 224.861 clientes sin servicio.

Frente a esta diferencia, la superintendenta Marta Cabezas indicó que “no hay una confianza respecto de la claridad de los datos que se informan. Por lo tanto, un equipo de la SEC va a llegar a las instalaciones de las empresas para conocer cuál es la pronta recuperación de manera efectiva y la información que sea clara, transparente y abierta”.

“Las compañías han dado plazos que no cumplen, y han dado plazos que no son reconocibles por nuestra superintendencia respecto a que deben poner la mayor cantidad de cuadrillas, de recursos y de personal para una pronta recuperación. Si no están dando abasto, tienen que poner más recurso”, añadió.

“Hemos citado a las empresas para que den cuenta de una aceleración respecto de la recuperación, porque no nos basta y no nos vamos a quedar tranquilos con que la información de que se va reponer miércoles, jueves o viernes”, señaló.

“El gerente de Enel ha dado sendas comunicaciones diciendo un plazo que nos parece que no es aceptable respecto de la recuperación”, cerró Cabezas.

Respuesta de Enel

El gerente general de la empresa, Víctor Tavera, insistió como lo ha manifestado en las últimas horas que esperan que este martes por la mañana tengan menos de 100 mil clientes sin servicio y para el miércoles la totalidad.

“Tuvimos vientos de 125 km/h que lo hicieron fue sacar árboles de raíz, que lo que hicieron fue impactar la infraestructura de distribución que es un 80% aérea en nuestra zona de concesión”, justificó el ejecutivo.

Tavera aclaró que el proceso de reposición del suministro “no es algo rápido, ya que primero hay que desenergizar la zona afectada antes de proceder con los arreglos”.

