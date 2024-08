Se dan a conocer detalles de cómo se filtró la grabación del denominado “caso audios”

La abogada Leonarda Villalobos en su declaración ante Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones entregó detalles sobre la polémica grabación que dio inicio al denominado Caso Audio y como esta se filtró.

Según consignó La Tercera, el 22 de marzo de este año, la abogada se presentó ante efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones.



En ese momento, Villalobos señaló que la reunión del audio fue gestionada por el abogado Luis Hermosilla, luego que se liberara el expediente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respecto de la situación de Factop.

“En ese expediente se dieron a conocer un cúmulo de situaciones y cosas que yo puntualmente me dedico a estudiar y le digo a Luis Hermosilla si lo había leído y él me dice que sí, y que también lo había estudiado. Le pregunté si conocía la declaración de Jorge Martínez y él dice que sí, por lo cual convoca a una reunión y me dice que va a estar Daniel Sauer, él y yo”, indicó.

En esta línea, la abogada dijo que grabo este encuentro “porque aparecían mencionadas mi empresa y la de mi marido y también necesitaba encarar a Rodrigo Topelberg si conocía de esta situación. Pensé que Rodrigo no me iba a creer, porque su mejor amigo era Daniel Sauer, por eso grabé”.

“La situación que señalo anteriormente está en la grabación, lo cuestiono del por qué había hecho eso y Daniel Sauer se rio. Luis Hermosilla pregunta si hay plata para arreglar STF porque si no, iba a caer Factop, ante ello Daniel dice que si no le siguen pidiendo plata los inversionistas y si Rodrigo se pone, “salen jugando”. Le pregunté por mis facturas y las de mi marido, y Daniel me dijo que no me preocupara, que me las iban a pagar”, aseveró.

Al ser consultada sobre con quienes compartió el registro, Villalobos señaló que al día siguiente de la reunión llamó a “Rodrigo, le cuento lo que pasó y pregunto si sabía de todo lo que se trató en dicha reunión. Rodrigo Topelberg me dijo que no era así, así que lo hice escuchar parte de la grabación y me dice que lo vea con Yael, porque ella era su abogada”.

“Me junté con Yael, le comento lo que había pasado, le digo que sería ideal que pudiesen pagarles a los inversionistas, que se pudiesen hacer cargo de lo que había pasado, que Rodrigo se haga cargo de ello, que él podía hacer frente a la situación. En el fondo que asumiera su responsabilidad por el bien de todos los inversionistas. Además, le hago escuchar el audio a Yael, me lo pide, me negué en un principio y le comento que se busque para Rodrigo a un abogado distinto al que tengan los Sauer”, señaló.

De esta forma, la abogada relató que tras altos niveles de “hostigamiento”, decidió enviar la grabación, “pidiendo que, por favor, no lo compartiese con nadie. Se lo entregaba en el contexto de que ella era la abogada de Rodrigo, por tanto, tenía que ser un secreto entre colegas y me responde por WhatsApp, ‘pero animal cómo te puedo hacer algo así yo a ti, cuando la Titi me grabó a mí y se lo mostró a mi suegra’”.

Respecto a cómo se enteró que la grabación había sido filtrada, Villalobos aseguró que el 15 de noviembre recibió el correo de un periodista de Ciper, y que en ese momento, también recibió un mensaje de Hermosilla “y me dice que existe el audio y que lo estaban llamando”.

“Le escribí por WhatsApp a Rodrigo encarándolo del por qué sus abogados habían filtrado dicha grabación, él me contestó que no habían sido ellos quienes lo habían filtrado y que, además, dicho audio les echaba abajo una negociación con LarrainVial, advirtiéndome que no podía hablar conmigo por sugerencia de sus abogados. Todo ello quedó registrado en mi teléfono”, mencionó.

PURANOTICIA