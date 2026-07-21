Schalper responde a Kaiser y recalca que "tenemos que bailar la música de la Reconstrucción"

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, respondió a los dichos del presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien aseguró que su colectividad tiene a “todo el Gobierno bailando la música” que ellos ponen.

“Yo lo único que tengo claro es que hoy día todos tenemos que bailar la música de la Reconstrucción. Ustedes lo van a ver reflejado en la pizarra: las distintas fuerzas que concurren en favor del crecimiento, de la reactivación del empleo, de la capacidad de emprender y de sacar adelante al país, las van a ver de color verde”, dijo durante la votación de la megarreforma en la Cámara.

En esa línea, sostuvo que “esa es la música que vamos a tocar hoy día: la de aprobar el proyecto de ley de Reconstrucción, al cual curiosamente van a concurrir el señor Kaiser en algunos pasajes y la señora Jiles en otros. Así que estaremos todos bailando la música de la Reconstrucción”.

Schalper también manifestó sentirse "muy conforme, y en eso Renovación Nacional ha tenido un rol principal, que hoy día el saldo final vaya a ser una franquicia del SENCE reformada, que hayamos dejado fuera la mala idea de eliminar la gratuidad para los mayores de 30 años, y que tengamos un proyecto que va a reactivar la economía, pero al mismo tiempo va a tener un foco social. Lo que pasa es que a nosotros en RN nos gusta cantar menos y trabajar más".

El diputado llamó, además, a evitar disputas internas que, a su juicio, no responden a las prioridades de la ciudadanía. “Yo para polémicas artificiales no estoy, lo importante es la música que le gusta a los chilenos, y la música que le gusta a los chilenos es la que soluciona problemas, no la que genera polémicas en las redes sociales que alimentan un grupúsculo de gente, que no le cambian la vida a ningún chileno y chilena de buena voluntad”, indicó.

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