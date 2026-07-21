Johannes Kaiser asegura que Libertarios tienen al Gobierno "bailando la música que ponemos nosotros"

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró que su colectividad ha logrado instalar temas en la agenda del Ejecutivo, en reacción a la supuesta mayor influencia del Partido de la Gente.

En entrevista con CNN, el exdiputado afirmó que "nuestro objetivo no es incapacitar al Gobierno, ni mucho menos hacerle inviable el poder avanzar con una agenda que nosotros en muchas materias compartimos".

Añadió que el PNL tiene sensibilidades que "no necesariamente están en la agenda en este momento", como el proyecto "Escucha su corazón", impulsado por diputados de su partido, Republicanos y de Renovación Nacional.

Consultado por un eventual plan de Gobierno con el PDG, Kaiser respondió que "si nos podemos poner de acuerdo en ciertos mínimos, evidentemente que no debiese haber dificultades, (pero) con el señor Parisi yo estoy querellado", esto último en referencia a una acción judicial suya en contra del líder del PDG por injurias y calumnias.

Pese a esta querella, Kaiser dijo que Franco Parisi "es un hombre muy talentoso, comunicacionalmente hablando. Creo que ha sabido sacar un tremendo provecho de ese talento".

"Ha sido capaz de revivir dos veces un muerto, que es el PDG, lo cual en sí mismo es algo casi milagroso, o sea, prácticamente magia", agregó.

Luego, expresó que "no me gusta el condicionar (…) No me gusta el negocio de la extorsión política, son fachos y comunachos al mismo tiempo" en referencia al método de negociación del PDG.

"Si yo condiciono mi voto permanentemente a que me den algo a cambio, yo estoy haciendo un negocio que a veces, incluso, tiene un olor a eso", añadió.

En ese mismo tema de la importancia del PDG en el debate, se le criticó a Kaiser que el PNL no ha influenciado, a lo cual respondió: "¿Cómo que no? Tenemos a todo el Gobierno bailando la música que ponemos nosotros".

Requerido sobre qué temas pone la "música", Kaiser mencionó el indulto general, la comisión investigadora por el caso de los niños haitianos, las alertas por el TAG y el “abuso” de las concesiones.

Sobre el indulto general en el marco del estallido señaló que "le pido al Gobierno que le ponga urgencia. Vamos a ver si lo hacen, se viene la ley de Presupuesto".

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