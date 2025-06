Schalper acusa “dedicación sistemática” de ataques por parte de ministros y funcionarios de Gobierno en contra de Matthei

Diego Schalper, diputado de Renovación Nacional (RN) y miembro del comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, denunció una “dedicación sistemática” de ataques por parte de ministros y funcionarios de Gobierno en contra de la abanderada.

En entrevista con radio Cooperativa, el legislador anunció que está recopilando la cantidad de veces que funcionarios de Gobierno mencionan a Matthei y calificó esa conducta como un “germen de corrupción”.

“Yo estoy tratando de hacer una recopilación, casi por ministro, de la cantidad de veces que ellos emplean la palabra ‘Matthei’, obviamente no con buenas intenciones, desde todos los ministros, y usted se va a sorprender con la dedicación sistemática que hay por parte de ministros -e, incluso, otro nivel de funcionarios- en atacar a la candidata”.

“Francamente, creo que usar un podio oficial en una actividad ministerial para pegarle a la candidata de la oposición, me parece que es un germen de corrupción. Yo no tengo recuerdos de que en otros países eso sea posible. O sea, no tengo recuerdos de que, en un país que uno tenga como referente, un ministro de Estado, en el marco de una contienda electoral, dedique horas y minutos de pautas oficiales a pegarle al candidato del oficial de la oposición”, indicó.

El parlamentario comentó las declaraciones de Diego Paulsen, quien denunció tener datos de “ataques de redes sociales concertados desde cuentas vinculadas a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y la Secretaría de Comunicaciones (Secom) con este fin”.

“Tenemos identificados a funcionarios que están actualmente en el Estado que se dedican a atacar a la candidata presidencial. Como ejemplo, hay un caso específico en el Ministerio de Educación, y el jefe de campaña de Evelyn Matthei será el encargado de presentar los antecedentes a los lugares donde los tiene que llevar”, agregó.

“Si la Secom estuviera articulando minutas para que distintas autoridades de distintos niveles estuvieran atacando a la candidata de oposición, ¿a usted no le parece que eso es un uso al menos abusivo de la Secom?”, finalizó Diego Schalper.

