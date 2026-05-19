Sauerbaum defiende indicación migratoria tras "polémica artificial" y adelanta "redacción distinta” para despejar dudas

El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, lamentó que no se entendiera bien la instrucción que solicita a los servicios públicos de salud y educación pedir datos a los migrantes.

Aseguró que se trata de “una polémica artificial” y contó que redactarán nuevamente la normativa para despejar dudas.

“Lamento muchísimo lo que ha sucedido, porque es una polémica absolutamente artificial”, comenzó asegurando en una entrevista con radio Pauta.

El director de Migraciones aclaró que “esta indicación requiere información de personas que están siendo sujetas de un procedimiento migratorio y no hay obligación alguna de reportar a una persona que llega a un servicio de salud o porque inscriba al niño al colegio. Eso no es así”.

Aclaró que “no se solicitará la ficha del paciente. No le vamos a preguntar de qué está enfermo, qué tratamiento le hicieron, nada”.

“Le vamos a preguntar su dirección para poder mandarle una carta, un email o un WhatsApp. No le estamos pidiendo que no lo atiendan, no le estamos pidiendo que no tenga el servicio que el Estado de Chile le presta”, indicó.

Y anunció que “para la tranquilidad de la opinión pública, nosotros nos juntamos con los asesores de los senadores que están en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, y vamos a darle una redacción distinta, para darle tranquilidad a todo el mundo”.

E insistió que el único objetivo de la polémica indicación es “simplemente la información para hacer el procedimiento de expulsiones adecuadamente”.

Además, comentó que el Plan Escudo Fronterizo “ha ido dando buenos resultados. Ha demostrado ser efectivo en el ingreso de personas irregulares”.

“Hoy día la mayor cantidad de irregulares no los estamos encontrando ingresando en la frontera, sino que los estamos encontrando en los centros de las ciudades, como en el centro de Santiago”, comentó.

Y aseveró que “cuando revisamos la cantidad de personas que están ingresando por pasos no habilitados hay un cambio abrupto y una bajada muy importante”.

Finalmente, Sauerbaum aseguró estar “muy optimista” con los resultados: “Durante este año se han expulsado casi a 670 personas, más las salidas voluntarias, que son salidas de alrededor de 2.300 personas, que son la mayoría de ellos venezolanos”, finalizó.

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