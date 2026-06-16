Santiago suma 16 episodios críticos de contaminación y alcanza uno de los peores índices de calidad del aire a nivel mundial

La Región Metropolitana acumula 16 episodios ambientales críticos durante la actual temporada, una cifra que supera ampliamente los registros de los últimos dos años y que se produce en un contexto marcado por la falta de precipitaciones y la ausencia de una actualización del plan de descontaminación vigente.

Según consignó El Mercurio, este lunes Santiago alcanzó el segundo lugar entre las ciudades con peor calidad del aire del mundo, siendo superada únicamente por Medan, en Indonesia, de acuerdo con los datos de la plataforma IQAir, que monitorea en tiempo real los niveles de contaminación atmosférica.

Tras el último episodio crítico registrado este lunes, la capital acumula 13 alertas ambientales y tres preemergencias. A la misma fecha de 2025, la región solo registraba una preemergencia, mientras que en 2024 no se había decretado ninguna.

A este escenario se suma un déficit de precipitaciones de 79,2% en comparación con el año pasado, una condición que favorece la permanencia de los contaminantes en la atmósfera.

La especialista del Centro de Investigación en Tecnologías para la Sociedad (C+) de la Universidad del Desarrollo, Zoë Fleming, explicó al citado medio que las actuales condiciones meteorológicas favorecen la acumulación de contaminantes en la capital.

“Las condiciones meteorológicas son perfectas ahora para que se acumule la contaminación. Vimos esto claramente después de la lluvia de la semana pasada, cuando se acumuló rápidamente y en algunos días pasó a tener una capa de contaminación a cientos de metros”.

Asimismo, la experta advirtió que las medidas actualmente implementadas son insuficientes para enfrentar el problema.

“Las restricciones actuales no son suficientes para enfrentar la contaminación. Las condiciones meteorológicas en una ciudad con tanta actividad y número de vehículos hacen difícil evitar que haya momentos en los que supere las normas. Tener ‘días de aire limpio' oficiales como parte de un plan y de la cultura, incorporados en municipalidades y empresas donde el trabajo se podría hacer desde casa”.

Por su parte, el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, enfatizó la importancia de fortalecer la fiscalización y la comunicación de las autoridades en torno a la crisis ambiental.

“Cuando tú le estás quitando la relevancia a la descontaminación, cuando sale menos en las noticias, cuando las autoridades no comunican, empieza a haber un rebote en el sentido de que la gente ve que da lo mismo y se confía en que nadie está fiscalizando”.

Respecto del Plan de Descontaminación Atmosférica vigente desde 2018, Mena recordó que este debía ser revisado y actualizado hace cuatro años.

“No fue diseñado para que no fuera actualizado. Estaba la condición de que tenía que actualizarse el 2022, y sin esa actualización no va a haber mejoras en la calidad del aire, solamente va a haber un empeoramiento”.

En la misma línea, Ernesto Gramsch, académico de la Universidad de Santiago e investigador en estudios medioambientales, apuntó a las fuentes informales de calefacción y al uso de leña en asentamientos precarios como uno de los factores que explican el aumento de la contaminación.

“Lo más probable es que las fuentes informales de uso de leña para calefacción en campamentos, asentamientos precarios o viviendas con dificultades para acceder a otras fuentes de energía tengan un papel importante en la contaminación. Eso se puede ver porque los mayores aumentos de MP 2,5 y monóxido de carbono ocurren en la noche, que es cuando hace más frío y la gente necesita calefacción”.

El investigador también llamó a poner atención en las emisiones provenientes de vehículos diésel menores y la falta de mantención de estos.

“Creo que hay que comenzar a preocuparse de las quemas informales y calefacción en lugares precarios. También hay que preocuparse de las emisiones de vehículos diésel menores, camionetas, autos, etcétera, ya que si no reciben mantención adecuada pueden emitir mucho material particulado”, advirtió Gramsch.

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