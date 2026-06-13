SAG refuerza controles en el aeropuerto internacional de Santiago ante el aumento de viajes por vacaciones de invierno

Ante el incremento de viajes por las vacaciones de invierno, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) reforzó sus acciones preventivas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, con el objetivo de evitar el ingreso de productos de origen animal o vegetal que puedan transportar plagas o enfermedades ausentes en el territorio nacional.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, y el director nacional del SAG, Domingo Rojas, realizaron un recorrido por la zona de inspección de pasajeros, donde operan los equipos de rayos X y la Brigada Canina del SAG (BriCan), fundamentales para detectar productos de origen animal y vegetal que puedan representar una amenaza para la agricultura.

“Está comenzando la temporada de las vacaciones de invierno y aumenta el flujo de personas en este, como también en otros pasos fronterizos, y por tanto es un deber del SAG fortalecer este tipo de control. Están cumpliendo una labor pública; en el fondo, es el interés nacional el que aquí está resguardado", indicó el ministro Campos.

Asimismo, destacó que "tenemos conciencia de que nuestro modelo de desarrollo agroexportador se funda en la calidad, en la inocuidad y en la sanidad de las cosas que producimos y, por ende, muy satisfecho de haber visto que el SAG cumple eficientemente su labor".

El secretario de Estado explicó que “constatamos la forma como se revisan los equipajes que ingresan a él, la utilización de la brigada canina, que también permite detectar a presencia de productos de origen animal o vegetal que pueden ser portadores de plagas o enfermedades animales; luego, la inspección personal que se hace del equipaje y, ya en una etapa muy avanzada, cuando uno llega a los laboratorios que el SAG tiene al interior del aeropuerto, en los que se analizan con microscopio los productos que pudiesen haber ingresado de una manera indebida”.

Por su parte, el director nacional del SAG detalló que “son cerca de 190 kilos diarios, lo que no deja de ser. Los principales productos son manzanas, plátanos y jamones. Y, en general, tenemos intercepciones todos los días, por tanto es una labor muy minuciosa que debemos hacer con cuidado para el resguardo de nuestro patrimonio fito y zoosanitario".

El SAG reiteró el llamado a las personas a declarar todos los productos de origen animal o vegetal que transporten al ingresar al país y a completar anticipadamente la Declaración Jurada. Además, quienes viajen con mascotas deben informarse y cumplir con los requisitos zoosanitarios exigidos para su retorno a Chile.

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