SAG habilita la exportación de caballos y otros équidos desde Chile a India tras concretar acuerdo zoosanitario

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) habilitó el mercado de India para la exportación de caballos y otros équidos desde Chile, tras concretarse oficialmente el acuerdo del certificado zoosanitario de exportación entre ambos países.

Con este convenio, destacó el SAG, se amplían las oportunidades para los criadores nacionales y constituye un nuevo reconocimiento al sólido estatus zoosanitario de Chile, permitiendo el acceso a uno de los socios comerciales más exigentes de Asia.

El director nacional del SAG, Domingo Rojas, explicó que "el acceso a India quedó habilitado para la exportación de equinos de diversas razas y disciplinas ecuestres, entregando una clara señal de la confianza y garantías que nuestro Servicio otorga a las contrapartes internacionales. La excepción a esta habilitación acordada con India sólo son los ejemplares de fina sangre de carrera destinados a competencias hípicas, cuya exportación no está autorizada".

Como resultado de este hito, se encuentran en marcha los primeros trámites para la exportación de un grupo inicial de tres caballos de polo, proyectándose el envío de nuevos ejemplares en el corto plazo. Esta apertura representa una valiosa oportunidad para los criadores nacionales, especialmente considerando el prestigio y el nivel alcanzado por el polo chileno a nivel internacional.

El SAG resaltó que la concreción de este proceso reafirma el rol estratégico del servicio en la apertura y mantención de mercados para los productos pecuarios y animales vivos chilenos. Asimismo, refleja la confianza que las autoridades sanitarias de otros países depositan en la solidez técnica y alto estatus del sistema sanitario nacional, factores fundamentales para fortalecer el comercio exterior de Chile.

(Imagen: SAG)

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