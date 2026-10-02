Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana ante probables tormentas eléctricas y precipitaciones

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región:

Alertamiento: Aviso A518-2

Pronóstico: Viento normal a moderado en precordillera y cordillera de la región, desde este viernes y hasta el sábado.

Alertamiento: Aviso A520-4

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo en valle, precordillera y cordillera, desde este viernes y hasta el sábado.

Finalmente, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) señala que la probabilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas) es baja en toda la región.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, vigente a contar de este viernes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA