"Sacaron una carta bajo la manga": senador Celis da por quebrado el acuerdo con el Gobierno y culpa al ministro Quiroz

El senador del PPD, Ricardo Celis, abordó la caída del acuerdo entre su partido y el Gobierno respecto a la invariabilidad tributaria de la megarreforma, luego de que el Ejecutivo intentara rebajar de 23% a 22% el Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, y apuntó como principal responsable al ministro Jorge Quiroz.

En entrevista con Radio ADN, el parlamentario explicó que la decisión de dar por terminado el entendimiento se produjo tras detectar un cambio que, según afirmó, no había sido parte de las conversaciones previas.

"Efectivamente después de que nosotros descubrimos que habían modificado algo sustantivo y que no estaba en ninguna conversación previa, nosotros dejamos caer este acuerdo", relató.

Celis sostuvo que la modificación provocó un quiebre de confianza entre ambas partes.

“Cuando hay una pérdida de confianza de esa naturaleza, y el Gobierno sale con una carta debajo de la manga de esta naturaleza, de esta magnitud, obviamente, uno tiene todo el derecho de decir, ¿Sabes qué? Hasta aquí no más llego", afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de retomar el diálogo con el Ejecutivo, el senador aseguró que está dispuesto a conversar, aunque advirtió que ello solo puede ocurrir en un clima de confianza.

“La esencia de la política siempre es dialogar, pero desde la buena fe y la confianza. Y esa confianza hoy día está rota”, señaló.

Respecto de las responsabilidades políticas por el quiebre del acuerdo, Celis hizo una diferencia entre el biministro Claudio Alvarado y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Debo decir que conozco al ministro Alvarado, es un hombre político, él conoce bien las cosas, tengo confianza en lo que hizo. Quiero separar la conducta del ministro Alvarado respecto a la falta o el quiebre de la buena fe del ministro Quiroz”, sostuvo.

En esa línea, evitó atribuir intencionalidad al secretario de Estado, aunque cuestionó su manejo político.

“A mí no me gusta adjetivar a las personas, ni ofender a las personas, así que yo voy a suponer que es su falta de experiencia política y que su equipo o alguien le jugó una mala pasada, voy a decirlo así”, agregó.

El legislador insistió en que la propuesta para reducir el impuesto nunca fue parte de las negociaciones entre el Gobierno y el PPD.

“Nunca se conversó esto, siempre partimos de la buena fe que estábamos conversando del 23%, porque eso significaba que aquellas empresas que se acogen a esta excepcionalidad tributaria iban a tributar el 24,5% y eso iba a generar un aumento ingreso de 1.800 millones de dólares, pero nunca estuvo esto en la conversación", aseguró.

Asimismo, sostuvo que el episodio agotó su disposición a seguir negociando antes de la votación del proyecto.

“Para mí hay un término de confianza donde uno pone a su disposición el capital político, la buena fe, pensando en lo mejor para Chile, para los programas sociales, y le salen con esta carta de bajo la manga, que es sustantiva. Entonces, yo creo que, sobre el tema de la megarreforma, yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”, indicó.

Finalmente, Celis afirmó que el propio Ejecutivo terminó perjudicando sus posibilidades de alcanzar un entendimiento.

"El mismo Gobierno yo creo que se pisó la cola en esto (...) romper la confianza con quienes puede conversar, es pisarse la cola y eso lo hace sacando una carta debajo de la mano que nunca tuvo a la vista", concluyó.

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